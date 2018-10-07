مصادر إسرائيلية: ثلاثة شبان يقتحمون السياج الفاصل وينسحبون بأمان

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، إن ثلاثة شبان فلسطينيين، اقتحموا السياج الفاصل من قطاع غزة.وأضافت موقع (والا)، أن الشبان الثلاثة، انسحبوا من المكان دون أن يصاب أحد منهم بأذى.ويقتحم الشبان الفلسطينيون بين الفينة والأخرى السياج الفاصل على الحدود الشرقية من القطاع.وارتفعت هذه الظاهرة، منذ بدء مسيرات العودة وكسر الحصار في الثلاثين من شهر آذر/ مارس الماضي.