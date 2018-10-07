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شؤون فلسطينية

الشرطة تُحبط عملية سرقة 17 رأساً من الأغنام في قلقيلية

الشرطة تُحبط عملية سرقة 17 رأساً من الأغنام في قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أحبطت الشرطة اليوم، عملية سرقة (17) رأساً من المواشي (الأغنام) وألقت القبض على الشخص المشتبه به بعملية السرقة من داخل إحدى البركسات، وحظيرة الأغنام في بلدة كفر ثلث قضاء مدينة قلقيلية.

ذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن معلومات، وردت للشرطة مفادها نية شخص الدخول ليلاً إلى أحدى البركسات في بلدة كفر ثلث وسرقة عدد من المواشي (الأغنام)، ومباشرة تحركت قوة من المباحث العامة، ومركز شرطة كفر ثلث في شرطة قلقيلية إلى المكان لنصب حاجز بالقرب من البركس المنوي الدخول إليه، وفي ساعات الفجر حضرت مركبة كبيرة من نوع شحن مرسيدس (416) وبداخلها شخص كان يقود الشاحنة، حيث تم إيقاف المركبة المذكورة وبحوزته الأغنام وعددها (17) رأساً من الأغنام، والتي قام بسرقتها من داخل البركس والحظيرة.

وأكد البيان إلقاء القبض على المشتبه به، وتوقيفه، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

من جهته، تقدم صاحب الأغنام بالشكر والتقدير إلى الشرطة على جهودهم التي بذلوها في إحباط علمية السرقة، وإلقاء القبض على المشتبه به، وإعادة الأغنام إليه.

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