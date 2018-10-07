حماس: نُبارك عملية نابلس ونؤكد المقاومة هي خيارنا لصد هذا العدوان





كما تؤكد، أن شعبنا لن يقف مكتوف اليدين أمام اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وتدنيسهم المستمر لباحاته، إضافة لمحاولات سلطات الاحتلال هدم (الخان الأحمر)، واعتقالهم لأبناء شعبنا في اقتحامات يومية للضفة، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، واعتداءاته الإرهابية المتكررة على مسيرات العودة السلمية، ما ينذر بأن الانفجار الفلسطيني، قادم في وجه هذا المحتل.



كما نشدد على أن خيار المقاومة والانتفاض هو خيارنا لصد هذا العدوان الإسرائيلي، بجعله يدفع ثمناً باهظاً لجرائمه المستمرة بحق شعبنا.

رام الله - دنيا الوطنباركت حركة حماس وشعبنا الفلسطيني في كل مكان، العملية البطولية قرب مستوطنة (أرئيل)، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة ثالث في عملية إطلاق نار، نفذها شاب فلسطيني، وانسحابه من مكان العملية بسلام.وأكدت الحركة في بيان صحفي وصل (دنيا الوطن) نسخة عنه، إننا إذ نبارك العملية البطولية؛ لنؤكد أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، والتي تتواصل في كافة الأراضي الفلسطينية.