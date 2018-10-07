شاهد: لحظة انسحاب منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (أريئيل)
رام الله - دنيا الوطن
نشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فيديو يوضح لحظة انسحاب الشاب الفلسطيني، الذي نفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (أريئيل) جنوب نابلس.
وقد أسفرت العملية، عن مقتل مستوطنة ومستوطن، وإصابة ثالثة بجروح وصفت بالخطيرة.
نشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فيديو يوضح لحظة انسحاب الشاب الفلسطيني، الذي نفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (أريئيل) جنوب نابلس.
وقد أسفرت العملية، عن مقتل مستوطنة ومستوطن، وإصابة ثالثة بجروح وصفت بالخطيرة.
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