سلامة: لدى القيادة رزمة من القرارات والتوجهات الواضحة للتحديات التي نواجهها

رام الله - دنيا الوطنقالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة: إن ما ناقشته اللجنة المركزية في اجتماعها مساء أمس، هو ما تمر به القضية الفلسطينية في الوقت الحالي من مرحلة مفصلية لقضيتنا الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها في ظل الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال الإسرائيلي.وأضافت سلامة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأحد، إن المرحلة القادمة هي مرحلة مصيرية ومفصلية على المستويين السياسي والوطني، عنوانها مرحلة اتخاذ القرار، والبدء بتنفيذ ما اتخذه المجلس المركزي السابق، وما سيؤكد عليه المجلس القادم في السادس والعشرين من الشهر الجاري.وتابعت سلامة: إن لدى القيادة رزمة من القرارات والتوجهات الواضحة للتحديات التي نواجهها ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ولن يكون هناك قرارات مفاجئة، وإنما البدء بتنفيذ القرارات التي اتخذتها الأطر الممثلة للشعب الفلسطيني، والمقرة من قبل المجلسين الوطني والمركزي.وأوضحت سلامة، أن اللجنة المركزية، عملت على ترجمة ماذا تعني القرارات المتعلقة بتحديد العلاقة مع إسرائيل على كافة المستويات، ومن أين نبدأ، والبداية بالتطبيق، ستكون بما ينسجم مع مصلحة شعبنا بشكل رئيسي.