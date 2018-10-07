من الاختفاء إلى مزاعم بالقتل.. "فلسطين" تحتل آخر تغريدات "جمال خاشقجي" فما السر؟

وأشار الصحفي السعودي إلى أن المؤتمر عقد بلندن، وسط حضور كثيف، بينهم وزيرة سابقة وسفراء وأعضاء في البرلمان، جُل الخطاب كان ناقداً لأوسلو … المفارقة أن مؤتمراً كهذا، وبهكذا خطاب لا يمكن عقده في معظم العواصم العربية، خلاصته: لابد من استبصار، على حد تعبيره.

وتمم حديثه في تغريدة أخرى: "نعم، في واحد مؤيد لإسرائيل رد بقول كقولك ع المحاضرة، كان صوته وحيداً نشازاً وسط حضور معظمهم انجليز، معظمهم يَرَوْن ما تفعله إسرائيل في الضفة وغزة بل حتى خلف الخط الأخضر، تمييزاً وعنصرية وأبرتهايد".



ونشر في تغريدة سابقة نهاية الشهر المنصرم "بينما تتراجع قضية فلسطين في عالمنا العربي المنهار مبنى ومعنى، أحضر الآن مؤتمراً تنظمة (@MiddleEastMnt) أعاد لي الإيمان أن لهذه القضية العادلة مناضلين لن يتخلّوا عنها، في الصورة باحثة تشرح أوجه الشبه بين أبرتهايد جنوب افريقيا، وحال السلطة اليوم بعد (#Oslo25)".





ورد على أحد منتقديه قائلاً: "حرام عليك أن تشبه ما أكتب وأدعو له بقول هذا العنصري، حديثي اقتصادي صرف، في كل بلاد العالم حتى في فلسطين عندما تحصل على استقلالها وحريتها ستعطى الألوية للمواطن الفلسطيني في العمل.. واضح؟" . ورد على أحد منتقديه قائلاً: "حرام عليك أن تشبه ما أكتب وأدعو له بقول هذا العنصري، حديثي اقتصادي صرف، في كل بلاد العالم حتى في فلسطين عندما تحصل على استقلالها وحريتها ستعطى الألوية للمواطن الفلسطيني في العمل.. واضح؟" .





بالانتقال إلى الشأن السعودي، فكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد الملك سلمان، بأنه لن يظل في الحكم أسبوعين من دون دعم الجيش الأمريكي، وقال في تجمع انتخابي في ساوث هافن بولاية "مسيسبي" الأمريكية: نحن نحمي السعودية، ستقولون إنهم أغنياء.. أنا أحب الملك، الملك سلمان، لكني قلت له، أيها الملك نحن نحميك، وربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين في الحكم من دون جيشنا، لذلك عليك أن تدفع. بالانتقال إلى الشأن السعودي، فكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد الملك سلمان، بأنه لن يظل في الحكم أسبوعين من دون دعم الجيش الأمريكي، وقال في تجمع انتخابي في ساوث هافن بولاية "مسيسبي" الأمريكية: نحن نحمي السعودية، ستقولون إنهم أغنياء.. أنا أحب الملك، الملك سلمان، لكني قلت له، أيها الملك نحن نحميك، وربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين في الحكم من دون جيشنا، لذلك عليك أن تدفع.





رداً على ترامب قال خاشقجي: ترامب مخطئ عندما يظن أنه هو من يحمي السعودية في مواجهة إيران: "إن افترضنا أنها ستواجه إيران، فستكون حرباً مكلفة على الطرفين وعلى العالم، أما السعودية فهي تملك قوة كافية لحماية نفسها، ولا تحتاج سوى أن تعرف من هم حلفاؤها".





وغرد في بوست آخر، "حان الوقت أن يسأل أحدهم: هل استفدنا من ترامب؟ هل حصلنا منه مالمً نحصل عليه من أوباما؟ هل حان الوقت لإعادة تقييم سياسة الاعتماد الكامل عليه؟". وغرد في بوست آخر، "حان الوقت أن يسأل أحدهم: هل استفدنا من ترامب؟ هل حصلنا منه مالمً نحصل عليه من أوباما؟ هل حان الوقت لإعادة تقييم سياسة الاعتماد الكامل عليه؟".







وعن سوريا غرد، "من يريد استعادة الدور العربي في سورية لا يفعل ذلك من بوابة نظام فقد شرعيته وسيادته، إلا أن يقبل أن يضع يده أيضا بيد إيران فهي شريكته، فيدخلون سوريا المغلوبة معاً، ومن خلفهم بوتين يرمقهم بازدراء، سورية اليوم والمستقبل هي الثورة والشعب الحر". وعن سوريا غرد، "من يريد استعادة الدور العربي في سورية لا يفعل ذلك من بوابة نظام فقد شرعيته وسيادته، إلا أن يقبل أن يضع يده أيضا بيد إيران فهي شريكته، فيدخلون سوريا المغلوبة معاً، ومن خلفهم بوتين يرمقهم بازدراء، سورية اليوم والمستقبل هي الثورة والشعب الحر".









فيديو يرصد آخر ظهور للصحفي جمال خاشقجي على الجزيرة









من هو جمال خاشقجي



جمال خاشقجي صحفي وإعلامي سعودي، رأس عدّة مناصب لعدة صحف في السعودية، وتقلد منصب مستشار، كما أنه مدير عام قناة العرب الإخبارية، وُلد عام 1958 في المدينة المنورة بالسعودية.







اختفاؤه





اختفى جمال خاشقجي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 وتضاربت الروايات حول اختفائه، ادّعَتْ خطيبة جمال أنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، التي زارها لاستخراج ورقة لإتمام زواجه، في حين قالت السلطات السعودية إنه غادر القنصلية بعد وقت قصير.





وقالت القنصلية إنها تتابع وتنسق مع السلطات المحلية التركية لكشف ملابسات اختفاته، فيما قال إبراهيم قالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية: "إن وزارة الداخليّة التركية تُتابع مع موظفي القنصلية السعودية في إسطنبول، ومعلوماتنا تفيد أنه لايزال داخل مقر القنصلية".





بينما نفى مسؤول سعودي لم يُكشف عن اسمهِ، تواجد جمال داخل مقر القنصلية، وأكد مغادرة خاشقجي لهَا.





وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر صرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، أن خاشقجي غادر المبنى، والسعودية مستعدة للسماح لتركيا بالدخول وتفتيش القنصلية، قائلاً: "المبنى (القنصلية) أرض ذات سيادة، لكننا سنسمح لهم بالدخول والبحث والتفتيش على ما يريدون" و"ليس لدينا ما نخفيه".





وفي السادس من تشرين الأول/ أكتوبر فتحت القنصلية السعودية مقرها؛ لتبين أن خاشقجي غير موجود في المقر، وقال القنصل "جمال غير موجود في القنصلية، ولا في المملكة العربية السعودية"، وسُمح لصحفيي رويترز بالتجول في المبنى، وقالت الحكومة التركية: إن الادعاء فتح تحقيقاً بشأن اختفاء خاشقجي.





وأتهم مسؤول تركي بحسب التقييم الأولي للشرطة التركية، أن خاشقجي قتل في القنصلية، ونفى مصدر مسؤول في القنصلية، أنه قُتل داخل القنصلية، وشكك أن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك.





ووصل وفد أمني سعودي للمشاركة في التحقيق بشأن اختفاء الخاشقجي، وظهرت في نفس اليوم أنباء حول العثور على جثمان خاشقجي دون تأكيدات رسمية.





مسيرته الصحفية

عمل في بداية مسيرته الصحافية مراسلاً لصحيفة سعودي جازيت، ثم أصبح مراسلاً لعدد من الصحف العربية اليومية والأسبوعية في الفترة الممتدة من 1987 إلى 1990، قام أيضاً بتغطية الأحداث في أفغانستان والجزائر والكويت والسودان، والشرق الأوسط من العام 1991 حتى العام 1999.

عُيّن في منصب نائب رئيس تحرير صحيفة (عرب نيوز) من 1999 إلى 2003، تولى منصب رئيس تحرير صحيفة (الوطن اليومية) عام 2004 وشغل هذا المنصب لمدة 52 يومًا فقط، وتمت إقالته بعدها.



عمل منذ عام 2004 مستشاراً إعلاميّاً للأمير تركي الفيصل (السفير السعودي في لندن ومن ثم في واشنطن).

لقاءات

سبق أن التقى وأجرى مقابلات خاصة مع أسامة بن لادن في العديد من المناسبات قبل وقوع هجمات 11 سبتمبر، إلى جانب عمله كمعلّق سياسي للقناة السعودية المحلية، ومحطة (أم بي سي) و(بي بي سي) وقناة (الجزيرة).



جريدة الوطن

صدر قرار رسمي في نيسان/ أبريل 2007 بإعادة تعيينه للمرة الثانية، رئيساً لتحرير جريدة (الوطن).

أُرغمَ على الاستقالة من منصبه مجدداً في أيار/مايو 2010 وتفاوتت مبررات هذا الحدث، وإن كان البعض يرجح أنها بسبب نشر (الوطن) لمقالة للكاتب إبراهيم الألمعي يتعرض فيها لفكر السلفية.



قناة العرب الإخبارية

يشغل منذ يوليو 2010 منصب المدير العام لقناة العرب الإخبارية، ويمتلكها الأمير الوليد بن طلال، وكان المزمع بدء بثها خلال العام 2012، وبدأ بثها سنة 2015، ولم يستمر إلا يومًا واحداً.



مؤلفاته

علاقات حرجة.

السعودية بعد 11 سبتمبر.

ربيع العرب.

زمن الإخوان المسلمين.

احتلال السوق السعودي.

