المجموعة الفلسطينية لإعداد المشاريع التعليمية والتعليم المستمر بجامعة النجاح تختتم ثلاث دورات





حيث تم مناقشة أبحاث تخرج مهنية متنوعة تقدم خلالها مهندسين

لإتمام متطلبات التخرج حيث تم تقديم شهادات دولية متخصصة ومعتمدة من المجلس العالمي للقانون والتحكيم والملكية الفكرية (GCLA)، مجلس الاعتماد الدولي (SWAC) المعهد الأمريكي للرعاية الصحية وإدارة المستشفيات (AIHC)، معهد الاعتماد الصناعي (USIA)، المنظمة الدولية للصحة والسلامة المهنية والبيئة (IAOSHE) الايوتشا، المعهد الامريكي للدراسات المهنية (AIPS)، الأكاديمية الدولية للفنون والإعلام والإبداع (IAAMC)، وشهادات من موسوعة التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي (ENARAF)، إضافة إلى شهادة مهنية حول البحث المهني المقدم لغايات التخرج وشهادة حضور ومشاركة من وحدة التعليم المستمر في جامعة النجاح الوطنية.



في بداية اللقاء، رحب المستشار المحكم محمد زهران حسونة ممثل المجموعة في كلمته الترحيبية بالحضور، مؤكدا فيها تكامل الادوار المنوطة مهنيا واكاديميا وحرص المجموعة على نشر ثقافة التعليم المهني والمعتمد دوليا بصورته الصحيحة من خلال تنوع البحوث المهنية بما تخدم الحياة العملية للمشاركين.



من جهته، نقل الاستاذ انور عبد الجابر حسن في كلمتة تحيات وزير المواصلات الفلسطيني المهندس سميح طبيلة مؤكدا على دور الجامعة في رفد السوق الفلسطيني بالاحتياجات والخبرات المهنية والاكاديمية معربا عن سعادته في عقد دورات متخصصة، مثمنا اهميتها اضافة الى ما توليه الوزارة من اهتمام في مجال

العقود والنزاعات الهندسية، إضافة إلى التدقيق الداخلي واعداد مدربين محترفين، لما لها من أهمية، مستعرضا قيمة الابحاث المهنية ودورها في تسليط الضوء على واقع الحياة العملية لكل من قطاع الاستثمار والمحاسبة والتمريض والهندسة لتنوع الدورات وتغطيتها للعديد من التخصصات، ولاثرها الايجابي غلى بيئة العمل وتقديم خدمات افضل والتميز في تقديمها وبالتالي رضا المواطن الفلسطيني وهو ما تسعى له الحكومة الرشيدة، وهو ما اقرته بالفعل من قانون الشراء العام.





واستعرض عملية التحول التي بدأتها الوزارة منذ العام 2012 في مفهوم الرقابة الى عملية تدقيق مبني على المخاطر بالتعاون مع وزارة المالية وشركة ايرنست اند يانغ، وانجاز تقرير تقييم المخاطر، مضيفاً دور الوزارة كعضو فاعل في هيئة الرقابة المالية والادارية المقرة من جامعة الدول العربية للتدقيق على

الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في الاسكندرية، خاتماً حديثه باقرار نظام النقل الذكي (ITS).



في حين، اكد ممثل وزير التنمية الاجتماعية الاستاذ خالد الكخن اهمية مثل هكذا دورات لما تلعبه من سد للفجوة بين الحياة العملية والدراسية وتطوير المهارات ولما لها من انعكاس على خبرة الواقع العملي المهني والطبي والهندسي والمحاسبي وقطاع الاستثمار، وتعزيز مفاهيم الرقابة وإدارة المخاطر، والتي

تأتي أحد فعاليات هذه الدورات في مجال الرقابة وادارة المخاطر واعداد مدربين محترفين، والتي تعتبر مرحلة مهمة في صقل الخبرات والقدرات.



بينما تحدث السيد واصف معلا، المدير العام لموسوعة التكامل في فلسطين عن دور الموسوعة في تقديم كل السبل الممكنة لرفد القطاع التطويري والمهني وزيادة فعالية الأداء، موضحاً تأسيس الموسوعة واستقلالها في العمل التنموي والاقتصادي والزراعي والاستثماري في الدول العربية والافريقية.



حيث ناقشت الدورات المهنية المتخصصة في المجالات المذكورة، حيث كان ابرزها اليات اعداد برامج تدريبية، ومهارات اخراج دورات التدريب وتفعيل التكنولوجيا في تعليم المرحلة الاساسية وتأهيل معلمي رياض الاطفال، تأهيل العاملين في المجال الطبي والتاهيل للتنمية المهنية في مجال الاشراف السريري وريادة

المشاريع وخطوات التخطيط الاستراتيجي للمشاريع والبرامج الزمنية للتخطيط والتتنفيذ والمتابعة ومهارات تحليل المخاطر واتخاذ القرار، إضافة الى مشاريع البيئة والطاقة والمياه في الأبنية المستدامة.





في حين، تم مناقشة ابحاث اخرى في مجال التحكيم والنزاعات و خبرة المحكم والمهارات الاضافية والتحكيم ودوره في البلديات ووظائف وهيئات الحكم المحلي ومفهوم الازمات والتحكيم الالكتروني والتجارة الالكترونية ، واليات التدقيق والرقابة في الشركات الخاصة والفوائد الفعلية من وجود انظمة تدقيق ورقابة

داخلية سواء على الصعيد الفني او الاداري في الشركات والمؤسسات الانتاجية وادارة المخاطر لشركات القطاع الخاص ونماذج عملية من مواثيق عمل وهيكليات للعيادات البيطرية وأهمية الرقابة والتدقيق فيها، اليات الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية والضوابط ذات الصلة واهمية تفعيل المنظومة الرقابية والفروق بين التدقيق الداخلي والخارجي واعتمادهما على بعضهما البعض.



فيما ناقشت مشاريع المدربين عدة مجالات تمحورت حول السلامة المهنية وفق متطلبات (الاوتشا)، دليل استخدام المعدات الطبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والاحتياجات التعلمية، مرضى الحروق وحياة المريض بعد الإصابة، الطب البديل والحجامة

والإبر الصينية، فن الالقاء ودوره في العملية التربوية، العلامة التجارية وأسس الإنشاء، والعديد من أبحاث التخرج الأخرى ذات الاختصاص.

رام الله - دنيا الوطنبحضور ومشاركة وزارتي النقل والمواصلات، والتنمية الاجتماعية، اختتمت المجموعة الفلسطينية لإعداد المشاريع التعليمية ووحدة التعليم المستمر في جامعة النجاح الوطنية، ثلاث دورات مهنية متخصصة، ناقشت خلالها أبحاثاً مهنيةوأوراق عمل.