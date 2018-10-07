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أول تعليق من خطيبة "خاشقجي" على خبر مقتله

أول تعليق من خطيبة "خاشقجي" على خبر مقتله
خديجة جنكيز
رام الله - دنيا الوطن
علقت خطيبة الكاتب السعودي جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، على خبر مقتله بعد اختطافه داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وفي تغريدة على حسابها عبر (تويتر)، قالت جنكيز: "جمال لم يُقتل، ولا أصدق أنه قد قتل...!".

وأضافت في تغريدة ثانية: بناء على تساؤلات حول تغريدتي لماذا "أني لا أصدق قتله"... لأنني انتظر تأكيداً رسمياً من قبل الحكومة ... دعواتكم ...!

وأكدت وكالة (رويترز)، نقلاً عن مصدرين تركيين، خبر مقتل خاشقجي، بعد أيام من اختطافه داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة السعودية تنفي مقتل خاشقجي، توقعت مصادر تركية، أن يتم الكشف عن أدلة تصفية خاشقجي، وتورط الرياض بها، صباح الأحد.

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