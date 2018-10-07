عاجل

  • السيناتور كريس مورفي: ثبوت اغتيال خاشقجي سيشكل شرخا في علاقاتنا مع السعودية

  • القنصل السعودي باسطنبول: خاشقجي غير موجود بالقنصلية ولا بالسعودية

  • حساب معتقلي الرأي السعودي: انباء عن العثور على جثة خاشقجي في إحدى المناطق باسطنبول

  • ميدل ايست: خاشقجي عذب قبل أن يقتل في القنصلية السعودية بأسطنبول

  • الاستنتاجات الاولية للأمن التركي: جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية

  • مصادر تركية: مسؤولون سعوديون وصلوا بطائرتين بالتزامن مع وجود خاشقجي بالقنصلية

مباشر | مصير الكاتب السعودي "جمال خاشقجي" لا يزال مجهولًا

عربي

جمال مبارك يعود للواجهة السياسية

جمال مبارك يعود للواجهة السياسية
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر مصرية مطلعة: "إن جمال مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، يخطط للعودة للمشهد السياسي من خلال أحد الأحزاب، بعد إزالة معوقات مباشرة حقوقه السياسية، بحسب ما جاء على موقع (المصريون).

وكشفت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن الحزب يضم "شخصيات مؤثرة"، دون أن يكشف عن أسماء تلك الشخصيات، أو اسم الحزب الذي سيعود من خلاله نجل الرئيس الأسبق للحياة السياسية.

ونفت المصادر، أن يكون الحزب يضم قيادات الحزب الوطني المنحل، قائلة: إنه سيعتمد على وجوه جديدة، وإن لم تستبعد تماماً إمكانية استعانته بأحد من قيادات الحزب الحاكم سابقاً.

و ظهر جمال مبارك مؤخراً في مناسبات مختلفة، إذ ظهر في الأوبرا ومؤتمرات ومناسبات عامة، وكان آخرها يوم السبت أثناء زيارته "النصب التذكاري" بمدينة نصر؛ لوضع أكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات.

وتقدم الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، بطلب إلى محكمة النقض من أجل التصالح في قضية فساد "القصور الرئاسية"، غير أن المحكمة رفضت الطلب، ما يعني عدم قدرتهم على ممارسة الحقوق السياسية بالتصويت أو الترشح.

والحكم الصادر في القضية بالحبس والغرامة، من أبرز آثاره لكونه حكماً نهائياً باتاً، حرمان مبارك ومنعه ونجليه من مباشرة الحياة السياسية لـ 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم الأولي في 2016 وتنتهي في 2021 أي قبل عام من الرئاسيات المقبلة التي ستجرى في عام 2022، والتي لا يحق للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الترشح لها، بعد أن فاز بفترتين متتاليتين، وفق الدستور.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أمرت أواخر الشهر الماضي بالقبض على نجلي مبارك، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، وبعد خمسة أيام، قررت محكمة جنوب القاهرة، قبول الطلب المقدم من نجلي الرئيس الأسبق، برد هيئة المحكمة، وإخلاء سبيلهما بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية، مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً.

كما نسبت لباقي المتهمين، أنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

وجمال مبارك، كان يرأس اللجنة السياسية للحزب الوطني الحاكم إبان حكم والده، وكان ينظر إليه على أنه مرشح لخلافته، أما شقيقه علاء، فكان بعيداً عن الشأن السياسي، لكنه متهم بجمع ثروة كبيرة مستغلاً علاقات والده.

أخبار ذات صلة

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

أول تعليق من خطيبة &#34;خاشقجي&#34; على خبر مقتله

أول تعليق من خطيبة "خاشقجي" على خبر مقتله

مجلة أمريكية: ملك الأردن رفض مقترحًا حول اللاجئين الفلسطينيين

مجلة أمريكية: ملك الأردن رفض مقترحًا حول اللاجئين الفلسطينيين

حوثيون يحتجزون 10 سفن في ميناء الحديدة

حوثيون يحتجزون 10 سفن في ميناء الحديدة

شاهد: من داخل القنصلية السعودية: خاشقجي ليس هنا

شاهد: من داخل القنصلية السعودية: خاشقجي ليس هنا

صور: ما الذي جمع زوجة &#34;السيسي&#34; بزوجة &#34;ترامب&#34; بين الأهرامات وأبو الهول؟

صور: ما الذي جمع زوجة "السيسي" بزوجة "ترامب" بين الأهرامات وأبو الهول؟

تفاصيل جديدة.. الأمن التركي: 15 سعودياً دخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي

تفاصيل جديدة.. الأمن التركي: 15 سعودياً دخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي

رئيس رابطة العالم الإسلامي السعودية يدعو علناً للتطبيع مع إسرائيل

رئيس رابطة العالم الإسلامي السعودية يدعو علناً للتطبيع مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

المجموعة الفلسطينية لإعداد المشاريع التعليمية والتعليم المستمر بجامعة النجاح تختتم ثلاث دورات

المجموعة الفلسطينية لإعداد المشاريع التعليمية والتعليم المستمر بجامعة النجاح تختتم ثلاث دورات

القناة 14: إسرائيل تواجه طريقاً مسدوداً أمام حركة حماس بغزة

القناة 14: إسرائيل تواجه طريقاً مسدوداً أمام حركة حماس بغزة

قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

الأحد: أجواء غائمة جزئياً وحارة نسبياً في المناطق الجبلية

الأحد: أجواء غائمة جزئياً وحارة نسبياً في المناطق الجبلية

فلسطين تفوز بجائزة أفضل (بوستر) في مؤتمر البيولوجيا الجزئية المنعقد بالاْردن

فلسطين تفوز بجائزة أفضل (بوستر) في مؤتمر البيولوجيا الجزئية المنعقد بالاْردن

&#34;القسام&#34; تُعلن استشهاد أحد عناصرها في غزة

"القسام" تُعلن استشهاد أحد عناصرها في غزة

مركزية فتح: نرفض كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية وسنتصدى لها

مركزية فتح: نرفض كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية وسنتصدى لها

منوعات

الأمن العراقي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة اغتيال تارة فارس

الأمن العراقي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة اغتيال تارة فارس

أصالة نصري تتغزّل بألبُوم عمرُو دياب.. والمُتابعُون: تطبيل ونفاق

أصالة نصري تتغزّل بألبُوم عمرُو دياب.. والمُتابعُون: تطبيل ونفاق

&#34;العيلة كلها بنات حلوة&#34;.. صورة جديدة لابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثير الجدل

"العيلة كلها بنات حلوة".. صورة جديدة لابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثير الجدل

حلا شيحا تستعِدْ مجدها وتظهر بشكل جديد من تحت يد خبيرة مكياج

حلا شيحا تستعِدْ مجدها وتظهر بشكل جديد من تحت يد خبيرة مكياج

فيديو: 8 نجمات عربيّات تغلّبن على سرطان الثدي.. تعرف عليهن

فيديو: 8 نجمات عربيّات تغلّبن على سرطان الثدي.. تعرف عليهن

قرار صارم من ماجد المصري بعد التعليقات المسيئة على زوجته

قرار صارم من ماجد المصري بعد التعليقات المسيئة على زوجته

ابنة صفاء سلطان تتخلى عن حجابها وتكشف جمالها الفائق وشعرها الأشقر

ابنة صفاء سلطان تتخلى عن حجابها وتكشف جمالها الفائق وشعرها الأشقر

مذيعة تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

مذيعة تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

تعرف على المطربة الأفغانية الحسناء التي أصبحت مليونيرة

تعرف على المطربة الأفغانية الحسناء التي أصبحت مليونيرة

بعد عارضة الأزياء.. راقصة شرقية &#34;قاصر&#34; تتهم رونالدو بممارسة العلاقة الحميمية معها

بعد عارضة الأزياء.. راقصة شرقية "قاصر" تتهم رونالدو بممارسة العلاقة الحميمية معها

عربي

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

جمال مبارك يعود للواجهة السياسية

جمال مبارك يعود للواجهة السياسية

حوثيون يحتجزون 10 سفن في ميناء الحديدة

حوثيون يحتجزون 10 سفن في ميناء الحديدة

تفاصيل جديدة.. الأمن التركي: 15 سعودياً دخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي

تفاصيل جديدة.. الأمن التركي: 15 سعودياً دخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي