مجلة أمريكية: ملك الأردن رفض مقترحًا حول اللاجئين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر أمريكية: إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رفض مقترحًا عرضه مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير بما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين.وذكرت مجلة فورين بوليسي، أن الاقتراح يقضي بأن تحوّل الولايات المتحدة للمملكة كافة المخصصات السنوية التي تمنحها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مقابل استيعاب عمّان، وتحملها كامل المسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين.وأضافت المجلة في تقرير لها، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، رأى أن مثل هذا التحرك، سيترتب عليه آثار إنسانية وسياسية وأمنية بالغة الخطورة بالنسبة للاجئين والمنطقة برمتها، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.وبحسب التقرير، فإن مبدأ (الأردن ليس فلسطين)، كان ولا يزال يشكل أولوية محورية في الأمن الوطني للمملكة الهاشمية.