حوثيون يحتجزون 10 سفن في ميناء الحديدة

رام الله - دنيا الوطنأكد التلفزيون الرسمي السعودي، صباح اليوم الأحد، أن الحكومة اليمنية، أعلنت أن الحوثيين احتجزوا عشر سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة.وقال عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا اللإغاثة: إن "جماعة الحوثي تحتجز 10 سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة، ومنعت إفراغ حمولتها، وأكد أن بعض السفن محتجزة منذ ما يقارب 6 أشهر".وأوضح فتح، أن "من بين تلك السفن، السفينة التي تحمل اسم (distya pushti) والتي وصلت إلى الميناء بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، وتحمل على متنها 10955 طناً من الديزل، و9025 طناً من البنزين، إضافة إلى السفينة (RINA) والتي وصلت بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، وتحمل على متنها 5700 طن من الدقيق والسكر، كما ومنع الحوثيون السفينتين من إفراغ حمولتهما".ولفت وزير الإدارة المحلية، إلى أن "هذا الإجراء المتعمد من قبل الحوثي بالتزامن مع خلق أزمة مشتقات نفطية وفرض زيادة على رسوم المشتقات، وصلت 60% وتعزيز السوق السوداء لصالح التجار الموالين للجماعة، كل هذا يثقل كاهل السكان في تلك المناطق، ويزيد من الأزمة الإنسانية في تلك المحافظات".