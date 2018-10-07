شاهد: من داخل القنصلية السعودية: خاشقجي ليس هنا



وأكد المصدر حرص المملكة على سلامة مواطنيها أينما كانوا، ومتابعة السلطات السعودية المختصة لهذا الشأن ومعرفة الحقيقة كاملة.



هذا ووصف القنصل العام السعودي في اسطنبول، محمد العتيبي، تصريحات بعض المسؤولين الأتراك حول تواجد المواطن السعودي خاشقجي داخل القنصلية بـ"المؤسفة"، وذلك لاعتمادها على روايات أشخاص، عوضاً أن تكون التصريحات مبنية على الحقائق أو الوقائع.



وقال العتيبي خلال مقابلة أجراها مع وكالة (رويترز) في مقر القنصلية، السبت: "أحب أن أؤكد أن المواطن خاشقجي غير موجود في القنصلية ولا في السعودية، والقنصلية والسفارة تبذلان جهوداً للبحث عنه، ونشعر بالقلق إزاء هذه القضية".



وأضاف العتيبي الذي سمح لفريق (رويترز) بالتجول في مبنى القنصلية المؤلف من ستة طوابق والواقع شمال اسطنبول: "هناك الآن تواصل بين الجهات المختصة التركية والجهات المختصة في المملكة.. لننتظر ونرى النتائج".



ونفى القنصل السعودي، توجيه أي اتهامات قانونية للمواطن خاشقجي في القنصلية، وتجول العتيبي رفقة الصحفيين في جميع أروقة المبنى، بما في ذلك المصلى والمرآب والمكاتب وشبابيك التأشيرات والمراحيض وغرف الأمن والتخزين، كما فتح خزانات المكاتب والملفات.



وفند العتيبي مزاعم عدم خروج المواطن خاشقجي من مبنى القنصلية الذي راجعه الثلاثاء الماضي، مؤكداً أن هناك مدخلاً أمامياً لمبنى القنصلية وآخر خلفياً، "قد يكون خاشقجي غادر من أي منهما، والحديث عن تواجده في مقر القنصلية مجرد إشاعات".



واعتبر القنصل السعودي في اسطنبول، أن الحديث عن "اختطاف" المواطن السعودي، جمال خاشقجي، أمر "لا يستند إلى أساس"، وقال: "أعتقد أن طرح فرضية اختطاف مواطن سعودي من قبل بعثة دبلوماسية أمر مقزز".













رام الله - دنيا الوطننفى مصدر مسؤول في القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية، في اسطنبول، التصريحات التي نشرتها وكالة (رويترز)، نقلاً عن مسؤوليين أتراك، بأن المواطن السعودي، جمال خاشقجي، قد قُتل في القنصلية السعودية في اسطنبول.واستهجن المصدر بشدة هذه الاتهامات العارية عن الصحة، وشكك في أن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع، بسحب ما جاء على موقع (العربية).وكشف المصدر، أن وفداً أمنياً مكوناً من محققين سعوديين، وصلوا أمس السبت، لاسطنبول، بناءً على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكوراً؛ للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي خاشقجي.