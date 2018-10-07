عاجل

  • السيناتور كريس مورفي: ثبوت اغتيال خاشقجي سيشكل شرخا في علاقاتنا مع السعودية

  • القنصل السعودي باسطنبول: خاشقجي غير موجود بالقنصلية ولا بالسعودية

  • حساب معتقلي الرأي السعودي: انباء عن العثور على جثة خاشقجي في إحدى المناطق باسطنبول

  • ميدل ايست: خاشقجي عذب قبل أن يقتل في القنصلية السعودية بأسطنبول

  • الاستنتاجات الاولية للأمن التركي: جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية

  • مصادر تركية: مسؤولون سعوديون وصلوا بطائرتين بالتزامن مع وجود خاشقجي بالقنصلية

مباشر | مصير الكاتب السعودي "جمال خاشقجي" لا يزال مجهولًا

عربي

شاهد: من داخل القنصلية السعودية: خاشقجي ليس هنا

شاهد: من داخل القنصلية السعودية: خاشقجي ليس هنا
رام الله - دنيا الوطن
نفى مصدر مسؤول في القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية، في اسطنبول، التصريحات التي نشرتها وكالة (رويترز)، نقلاً عن مسؤوليين أتراك، بأن المواطن السعودي، جمال خاشقجي، قد قُتل في القنصلية السعودية في اسطنبول.

واستهجن المصدر بشدة هذه الاتهامات العارية عن الصحة، وشكك في أن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع، بسحب ما جاء على موقع (العربية).

وكشف المصدر، أن وفداً أمنياً مكوناً من محققين سعوديين، وصلوا أمس السبت، لاسطنبول، بناءً على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكوراً؛ للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي خاشقجي.

وأكد المصدر حرص المملكة على سلامة مواطنيها أينما كانوا، ومتابعة السلطات السعودية المختصة لهذا الشأن ومعرفة الحقيقة كاملة.

هذا ووصف القنصل العام السعودي في اسطنبول، محمد العتيبي، تصريحات بعض المسؤولين الأتراك حول تواجد المواطن السعودي خاشقجي داخل القنصلية بـ"المؤسفة"، وذلك لاعتمادها على روايات أشخاص، عوضاً أن تكون التصريحات مبنية على الحقائق أو الوقائع.

وقال العتيبي خلال مقابلة أجراها مع وكالة (رويترز) في مقر القنصلية، السبت: "أحب أن أؤكد أن المواطن خاشقجي غير موجود في القنصلية ولا في السعودية، والقنصلية والسفارة تبذلان جهوداً للبحث عنه، ونشعر بالقلق إزاء هذه القضية".

وأضاف العتيبي الذي سمح لفريق (رويترز) بالتجول في مبنى القنصلية المؤلف من ستة طوابق والواقع شمال اسطنبول: "هناك الآن تواصل بين الجهات المختصة التركية والجهات المختصة في المملكة.. لننتظر ونرى النتائج".

ونفى القنصل السعودي، توجيه أي اتهامات قانونية للمواطن خاشقجي في القنصلية، وتجول العتيبي رفقة الصحفيين في جميع أروقة المبنى، بما في ذلك المصلى والمرآب والمكاتب وشبابيك التأشيرات والمراحيض وغرف الأمن والتخزين، كما فتح خزانات المكاتب والملفات.

وفند العتيبي مزاعم عدم خروج المواطن خاشقجي من مبنى القنصلية الذي راجعه الثلاثاء الماضي، مؤكداً أن هناك مدخلاً أمامياً لمبنى القنصلية وآخر خلفياً، "قد يكون خاشقجي غادر من أي منهما، والحديث عن تواجده في مقر القنصلية مجرد إشاعات".

واعتبر القنصل السعودي في اسطنبول، أن الحديث عن "اختطاف" المواطن السعودي، جمال خاشقجي، أمر "لا يستند إلى أساس"، وقال: "أعتقد أن طرح فرضية اختطاف مواطن سعودي من قبل بعثة دبلوماسية أمر مقزز".



أخبار ذات صلة

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

أول تعليق من خطيبة &#34;خاشقجي&#34; على خبر مقتله

أول تعليق من خطيبة "خاشقجي" على خبر مقتله

جمال مبارك يعود للواجهة السياسية

جمال مبارك يعود للواجهة السياسية

مجلة أمريكية: ملك الأردن رفض مقترحًا حول اللاجئين الفلسطينيين

مجلة أمريكية: ملك الأردن رفض مقترحًا حول اللاجئين الفلسطينيين

حوثيون يحتجزون 10 سفن في ميناء الحديدة

حوثيون يحتجزون 10 سفن في ميناء الحديدة

صور: ما الذي جمع زوجة &#34;السيسي&#34; بزوجة &#34;ترامب&#34; بين الأهرامات وأبو الهول؟

صور: ما الذي جمع زوجة "السيسي" بزوجة "ترامب" بين الأهرامات وأبو الهول؟

تفاصيل جديدة.. الأمن التركي: 15 سعودياً دخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي

تفاصيل جديدة.. الأمن التركي: 15 سعودياً دخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي

رئيس رابطة العالم الإسلامي السعودية يدعو علناً للتطبيع مع إسرائيل

رئيس رابطة العالم الإسلامي السعودية يدعو علناً للتطبيع مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

المجموعة الفلسطينية لإعداد المشاريع التعليمية والتعليم المستمر بجامعة النجاح تختتم ثلاث دورات

المجموعة الفلسطينية لإعداد المشاريع التعليمية والتعليم المستمر بجامعة النجاح تختتم ثلاث دورات

القناة 14: إسرائيل تواجه طريقاً مسدوداً أمام حركة حماس بغزة

القناة 14: إسرائيل تواجه طريقاً مسدوداً أمام حركة حماس بغزة

قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

الأحد: أجواء غائمة جزئياً وحارة نسبياً في المناطق الجبلية

الأحد: أجواء غائمة جزئياً وحارة نسبياً في المناطق الجبلية

فلسطين تفوز بجائزة أفضل (بوستر) في مؤتمر البيولوجيا الجزئية المنعقد بالاْردن

فلسطين تفوز بجائزة أفضل (بوستر) في مؤتمر البيولوجيا الجزئية المنعقد بالاْردن

&#34;القسام&#34; تُعلن استشهاد أحد عناصرها في غزة

"القسام" تُعلن استشهاد أحد عناصرها في غزة

مركزية فتح: نرفض كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية وسنتصدى لها

مركزية فتح: نرفض كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية وسنتصدى لها

منوعات

الأمن العراقي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة اغتيال تارة فارس

الأمن العراقي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة اغتيال تارة فارس

أصالة نصري تتغزّل بألبُوم عمرُو دياب.. والمُتابعُون: تطبيل ونفاق

أصالة نصري تتغزّل بألبُوم عمرُو دياب.. والمُتابعُون: تطبيل ونفاق

&#34;العيلة كلها بنات حلوة&#34;.. صورة جديدة لابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثير الجدل

"العيلة كلها بنات حلوة".. صورة جديدة لابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثير الجدل

حلا شيحا تستعِدْ مجدها وتظهر بشكل جديد من تحت يد خبيرة مكياج

حلا شيحا تستعِدْ مجدها وتظهر بشكل جديد من تحت يد خبيرة مكياج

فيديو: 8 نجمات عربيّات تغلّبن على سرطان الثدي.. تعرف عليهن

فيديو: 8 نجمات عربيّات تغلّبن على سرطان الثدي.. تعرف عليهن

قرار صارم من ماجد المصري بعد التعليقات المسيئة على زوجته

قرار صارم من ماجد المصري بعد التعليقات المسيئة على زوجته

ابنة صفاء سلطان تتخلى عن حجابها وتكشف جمالها الفائق وشعرها الأشقر

ابنة صفاء سلطان تتخلى عن حجابها وتكشف جمالها الفائق وشعرها الأشقر

مذيعة تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

مذيعة تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

تعرف على المطربة الأفغانية الحسناء التي أصبحت مليونيرة

تعرف على المطربة الأفغانية الحسناء التي أصبحت مليونيرة

بعد عارضة الأزياء.. راقصة شرقية &#34;قاصر&#34; تتهم رونالدو بممارسة العلاقة الحميمية معها

بعد عارضة الأزياء.. راقصة شرقية "قاصر" تتهم رونالدو بممارسة العلاقة الحميمية معها

عربي

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

جمال مبارك يعود للواجهة السياسية

جمال مبارك يعود للواجهة السياسية

حوثيون يحتجزون 10 سفن في ميناء الحديدة

حوثيون يحتجزون 10 سفن في ميناء الحديدة

تفاصيل جديدة.. الأمن التركي: 15 سعودياً دخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي

تفاصيل جديدة.. الأمن التركي: 15 سعودياً دخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي