عاجل

  • السيناتور كريس مورفي: ثبوت اغتيال خاشقجي سيشكل شرخا في علاقاتنا مع السعودية

  • القنصل السعودي باسطنبول: خاشقجي غير موجود بالقنصلية ولا بالسعودية

  • حساب معتقلي الرأي السعودي: انباء عن العثور على جثة خاشقجي في إحدى المناطق باسطنبول

  • ميدل ايست: خاشقجي عذب قبل أن يقتل في القنصلية السعودية بأسطنبول

  • الاستنتاجات الاولية للأمن التركي: جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية

  • مصادر تركية: مسؤولون سعوديون وصلوا بطائرتين بالتزامن مع وجود خاشقجي بالقنصلية

مباشر | مصير الكاتب السعودي "جمال خاشقجي" لا يزال مجهولًا

عربي

صور: ما الذي جمع زوجة "السيسي" بزوجة "ترامب" بين الأهرامات وأبو الهول؟

صور: ما الذي جمع زوجة "السيسي" بزوجة "ترامب" بين الأهرامات وأبو الهول؟
ميلانيا ترمب قرينة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وانتصار السيسي قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
زارت ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عصر السبت، أهرامات مصر، وتمثال أبوالهول، قبل مغادرتها القاهرة، بمرافقة وزير الآثار المصري، خالد العناني، ووزيرة السياحة، رانيا المشاط، فيما أعربت قرينة ترامب عن انبهارها بأهرامات مصر والحضارة المصرية.


وعقب وصول قرينة الرئيس الأميركي، قدمت فرقة أوبرا باليه القاهرة، عرضاً راقصاً بالملابس الفرعونية، وبعدها تفقدت الضيفة الكبيرة بانوراما الأهرامات، وفق موقع "العربية". 


وغادرت زوجة ترامب القاهرة بعد زيارتها للأهرامات، حيث كان في وداعها انتصار السيسي قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته، قد استقبلا أمس السبت، بقصر الاتحادية ميلانيا ترامب، والتي قامت بزيارة لمصر.


وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس السيسي، أعرب لزوجة ترامب عن حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم الشراكة.


وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى عدد من مجالات التعاون بين البلدين، وكيفية تعظيم أوجه التنسيق بشأنها، حيث تم استعراض الجهود المصرية في تطوير عدد من القطاعات كالصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى تناول اهتمام الدولة بتعزيز دور المرأة في المجتمع، وحماية حقوق الطفل، والنهوض بالشباب.









أخبار ذات صلة

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

أول تعليق من خطيبة &#34;خاشقجي&#34; على خبر مقتله

أول تعليق من خطيبة "خاشقجي" على خبر مقتله

جمال مبارك يعود للواجهة السياسية

جمال مبارك يعود للواجهة السياسية

مجلة أمريكية: ملك الأردن رفض مقترحًا حول اللاجئين الفلسطينيين

مجلة أمريكية: ملك الأردن رفض مقترحًا حول اللاجئين الفلسطينيين

حوثيون يحتجزون 10 سفن في ميناء الحديدة

حوثيون يحتجزون 10 سفن في ميناء الحديدة

شاهد: من داخل القنصلية السعودية: خاشقجي ليس هنا

شاهد: من داخل القنصلية السعودية: خاشقجي ليس هنا

تفاصيل جديدة.. الأمن التركي: 15 سعودياً دخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي

تفاصيل جديدة.. الأمن التركي: 15 سعودياً دخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي

رئيس رابطة العالم الإسلامي السعودية يدعو علناً للتطبيع مع إسرائيل

رئيس رابطة العالم الإسلامي السعودية يدعو علناً للتطبيع مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

المجموعة الفلسطينية لإعداد المشاريع التعليمية والتعليم المستمر بجامعة النجاح تختتم ثلاث دورات

المجموعة الفلسطينية لإعداد المشاريع التعليمية والتعليم المستمر بجامعة النجاح تختتم ثلاث دورات

القناة 14: إسرائيل تواجه طريقاً مسدوداً أمام حركة حماس بغزة

القناة 14: إسرائيل تواجه طريقاً مسدوداً أمام حركة حماس بغزة

قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

الأحد: أجواء غائمة جزئياً وحارة نسبياً في المناطق الجبلية

الأحد: أجواء غائمة جزئياً وحارة نسبياً في المناطق الجبلية

فلسطين تفوز بجائزة أفضل (بوستر) في مؤتمر البيولوجيا الجزئية المنعقد بالاْردن

فلسطين تفوز بجائزة أفضل (بوستر) في مؤتمر البيولوجيا الجزئية المنعقد بالاْردن

&#34;القسام&#34; تُعلن استشهاد أحد عناصرها في غزة

"القسام" تُعلن استشهاد أحد عناصرها في غزة

مركزية فتح: نرفض كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية وسنتصدى لها

مركزية فتح: نرفض كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية وسنتصدى لها

منوعات

الأمن العراقي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة اغتيال تارة فارس

الأمن العراقي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة اغتيال تارة فارس

أصالة نصري تتغزّل بألبُوم عمرُو دياب.. والمُتابعُون: تطبيل ونفاق

أصالة نصري تتغزّل بألبُوم عمرُو دياب.. والمُتابعُون: تطبيل ونفاق

&#34;العيلة كلها بنات حلوة&#34;.. صورة جديدة لابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثير الجدل

"العيلة كلها بنات حلوة".. صورة جديدة لابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثير الجدل

حلا شيحا تستعِدْ مجدها وتظهر بشكل جديد من تحت يد خبيرة مكياج

حلا شيحا تستعِدْ مجدها وتظهر بشكل جديد من تحت يد خبيرة مكياج

فيديو: 8 نجمات عربيّات تغلّبن على سرطان الثدي.. تعرف عليهن

فيديو: 8 نجمات عربيّات تغلّبن على سرطان الثدي.. تعرف عليهن

قرار صارم من ماجد المصري بعد التعليقات المسيئة على زوجته

قرار صارم من ماجد المصري بعد التعليقات المسيئة على زوجته

ابنة صفاء سلطان تتخلى عن حجابها وتكشف جمالها الفائق وشعرها الأشقر

ابنة صفاء سلطان تتخلى عن حجابها وتكشف جمالها الفائق وشعرها الأشقر

مذيعة تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

مذيعة تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

تعرف على المطربة الأفغانية الحسناء التي أصبحت مليونيرة

تعرف على المطربة الأفغانية الحسناء التي أصبحت مليونيرة

بعد عارضة الأزياء.. راقصة شرقية &#34;قاصر&#34; تتهم رونالدو بممارسة العلاقة الحميمية معها

بعد عارضة الأزياء.. راقصة شرقية "قاصر" تتهم رونالدو بممارسة العلاقة الحميمية معها

عربي

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

جمال مبارك يعود للواجهة السياسية

جمال مبارك يعود للواجهة السياسية

حوثيون يحتجزون 10 سفن في ميناء الحديدة

حوثيون يحتجزون 10 سفن في ميناء الحديدة

تفاصيل جديدة.. الأمن التركي: 15 سعودياً دخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي

تفاصيل جديدة.. الأمن التركي: 15 سعودياً دخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي