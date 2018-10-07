صور: ما الذي جمع زوجة "السيسي" بزوجة "ترامب" بين الأهرامات وأبو الهول؟
رام الله - دنيا الوطن
زارت ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عصر السبت، أهرامات مصر، وتمثال أبوالهول، قبل مغادرتها القاهرة، بمرافقة وزير الآثار المصري، خالد العناني، ووزيرة السياحة، رانيا المشاط، فيما أعربت قرينة ترامب عن انبهارها بأهرامات مصر والحضارة المصرية.
وعقب وصول قرينة الرئيس الأميركي، قدمت فرقة أوبرا باليه القاهرة، عرضاً راقصاً بالملابس الفرعونية، وبعدها تفقدت الضيفة الكبيرة بانوراما الأهرامات، وفق موقع "العربية".
وغادرت زوجة ترامب القاهرة بعد زيارتها للأهرامات، حيث كان في وداعها انتصار السيسي قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته، قد استقبلا أمس السبت، بقصر الاتحادية ميلانيا ترامب، والتي قامت بزيارة لمصر.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس السيسي، أعرب لزوجة ترامب عن حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم الشراكة.
وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى عدد من مجالات التعاون بين البلدين، وكيفية تعظيم أوجه التنسيق بشأنها، حيث تم استعراض الجهود المصرية في تطوير عدد من القطاعات كالصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى تناول اهتمام الدولة بتعزيز دور المرأة في المجتمع، وحماية حقوق الطفل، والنهوض بالشباب.
زارت ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عصر السبت، أهرامات مصر، وتمثال أبوالهول، قبل مغادرتها القاهرة، بمرافقة وزير الآثار المصري، خالد العناني، ووزيرة السياحة، رانيا المشاط، فيما أعربت قرينة ترامب عن انبهارها بأهرامات مصر والحضارة المصرية.
وعقب وصول قرينة الرئيس الأميركي، قدمت فرقة أوبرا باليه القاهرة، عرضاً راقصاً بالملابس الفرعونية، وبعدها تفقدت الضيفة الكبيرة بانوراما الأهرامات، وفق موقع "العربية".
وغادرت زوجة ترامب القاهرة بعد زيارتها للأهرامات، حيث كان في وداعها انتصار السيسي قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته، قد استقبلا أمس السبت، بقصر الاتحادية ميلانيا ترامب، والتي قامت بزيارة لمصر.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس السيسي، أعرب لزوجة ترامب عن حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم الشراكة.
وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى عدد من مجالات التعاون بين البلدين، وكيفية تعظيم أوجه التنسيق بشأنها، حيث تم استعراض الجهود المصرية في تطوير عدد من القطاعات كالصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى تناول اهتمام الدولة بتعزيز دور المرأة في المجتمع، وحماية حقوق الطفل، والنهوض بالشباب.
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