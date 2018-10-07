إصابة ثلاثة مستوطنين في عملية إطلاق نار جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة مستوطنين صباح اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار، وقعت قرب مستوطنة (أريئيل) جنوب نابلس، فيما انسحب المنفذ من المكان، بحسب ما أعلنه الإعلام الإسرائيلي.
أصيب ثلاثة مستوطنين صباح اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار، وقعت قرب مستوطنة (أريئيل) جنوب نابلس، فيما انسحب المنفذ من المكان، بحسب ما أعلنه الإعلام الإسرائيلي.
بدوره، أفاد موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، أن مستوطناً ومستوطنة، أصيبا بجراح، وصفت بالميؤوس منها، فيما أًصيبت مستوطنة ثالثة وصفت حالتها بالخطيرة.
أما المتحدث باسم جيش الاحتلال، فقال: "إطلاق نار في منطقة بركان الصناعية، وعلى ما يبدو هناك ثلاثة جرحى، ويجري فحص الخلفية، وقوات الجيش والشرطة تبحث في المنطقة".
يتبع..
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