القناة 14: اسرائيل تواجه طريقاً مسدوداً أمام حركة حماس بغزة





ويواصل القادة الاسرائيليون وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان، من تهديداتهم بشن حرب رابعة على قطاع غزة، بسبب استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وكان ليبرمان قد قرر أمس السبت، تلقيص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة من تسعة إلى ستة اميال، بحجة مواصلة المسيرات البرية والبحرية.









رام الله - دنيا الوطننقلت القناة 14، عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، قوله: "إن المؤسسات الامنية الإسرائيلية تواجه طريقاً مسدوداً من حيث الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد حركة حماس في قطاع غزة".