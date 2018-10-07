قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطنا في الضفة الغربية





وأكد التحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، ان قوات الجيش ضبطت اسلحة، وذلك خلال حملة مداهمات وتفتيشات في عدة مناطق بالضفة.





وتتعرض مناطق الضفة الغربية بشكل يومي الى حملة مداهمات وتفتيشات لمناطق المواطنين، كما تمارس العديد من الاعتقالات.









رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 13 مواطنا فلسطينياً.