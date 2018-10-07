زعيمة ميرتس: لدينا خيارين للتعامل مع قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنذكرت تمار زعيمة حزب ميرتس الإسرائيلي أمس السبت، أن هناك خياريْن للتعامل مع قطاع غزة في أعقاب التوتر في الجنوب.وبحسب القناة الإسرائيلية العاشرة، قالت زاندبيرغ، خلال لقاء ثقافي في مدينة نتسيونا، وسط إسرائيل: "لدينا خيارين في هذا المجال على جدول أعمالنا، إما تدهور الأوضاع نحو الحرب أو السير في مسار التهدئة على المدى الطويل ورفع الحصار عن قطاع غزة".