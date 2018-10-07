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الاستنتاجات الأولية للأمن التركي: جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية⁠

الاستنتاجات الأولية للأمن التركي: جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية⁠
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين تركيين أن التقديرات الأولية للشرطة التركية حول قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، تقول إنه قتل في عملية مدبرة داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقال أحد المصدرين للوكالة، مساء اليوم السبت: "التقدير الأولي للشرطة التركية يتمثل بأن السيد خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية بإسطنبول".

وأضاف المصدر: "نعتقد أن عملية الاغتيال كانت مدبرة وتم لاحقا نقل الجثمان من داخل القنصلية".

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