شؤون فلسطينية

فلسطين تفوز بجائزة أفضل بوستر في مؤتمر البيولوجيا الجزئية المنعقد في الاْردن

فلسطين تفوز بجائزة أفضل بوستر في مؤتمر البيولوجيا الجزئية المنعقد في الاْردن
رام الله - دنيا الوطن
شاركت نقابه الطب المخبري في فلسطين  و وزاره الصحة وطلبه من الجامعات الفلسطينية في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الخامس للبيولوجيا الجزيئية 2018 تحت رعاية الأميرة سميّة بنت الحسن في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر وتوجت المشاركه الفلسطينيه بإعلان فوز عضو النقابه الباحثة داليا جرادات العتيلي بافضل بوستر للمؤتمر وتم اختياره في منافسه مع مايقارب من مائه بوستر عالمي شارك في المؤتمر، وكان حول تحولات معامل النمو بيتا في المعالجة المستهدفة لسرطان الكبد ومقترح بحثي لدرجه الدكتوراه حول الحاله في فلسطين وأثر ذلك في الكشف المبكر عن السرطان ومعالجته في مراحله المبكره.

من جهته اعتبر اسامه النجار نقيب الطب المخبري ان اختيار المؤتمر البوستر للباحثه الفلسطينيه هو اعتراف بالطاقات الفلسطينيه وبالبحوث المخبرية وبالإبداع الفلسطيني وهنا السيدة العتيلي لتكريمها بهذا الإنجاز الذي ياتي في  مؤتمر يعد أكبر تجمع عربي لعلماء البيولوجيا الجزيئية الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط لعلوم البيولوجيا الجزيئية (MEMBS)، موضحاً أن النقابه  تشارك في المعرض إلى جانب مشاركة الأشقاء العرب في هذا الحدث العربي.

وقال  النجار أن عنوان المؤتمر هذا العام اختير ليكون الطب الانتقالي «من الاكتشافات المخبرية إلى الممارسة السريرية» لتسليط الضوء على دور البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراث

يذكر أن مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للبيولوجيا الجزيئية السنوي من أهم المؤتمرات المختصة في مجالات البيولوجيا الجزيئية في الشرق الأوسط، وهو أحد أهم المراجع الذي يمكن أن يستقي منها الباحث أحدث ما توصلت إليه العلوم في هذه المجالات

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