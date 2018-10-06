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احتفالات في الجولان المحرر والمحتل بذكرى استعادة الجيش السوري القنيطرة

احتفالات في الجولان المحرر والمحتل بذكرى استعادة الجيش السوري القنيطرة
رام الله - دنيا الوطن
عمت الاحتفالات، طرفي السياج بين الجولان المحرر والمحتل، بذكرى استعادة الجيش السوري القنيطرة وتحريرها من المسلحين.

وقد رفع المشاركون في هذه الاحتفالات التي أقيمت بموازاة الحدود مع سوريا، الأعلام السورية، وصور الرئيس السوري بشّار الأسد.

وبحسب فضائية الميادين فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي استنفر قواته في بلدتي مسعدة ومجدل شمس المحتلتين اليوم السبت، وذلك في موازاة انطلاق مسيرة شعبية من البلدتين عند الحدود مع سوريا الام، حيث يتواصل أهالي القنيطرة المحررة عبر مكبرات الصوت مع المشاركين في التظاهرات من جانب الجولان المحتل.

بدوره، قال المطران عطالله حنا: إن "الانجاز الذي تحقق في القنيطرة يأتي ضمن سلسلة انجازات للجيش والدولة السوريين".

كما قدّم المطران حنا التهنئة لسوريا على ما تحقق في القنيطرة، مؤكداً أن انتصار سوريا هو انتصار لفلسطين والقدس.

وأكّد المطران حنا أن "أولئك الذين تآمروا على سوريا هم من تآمر على القضية الفلسطينية".

كما شدد على أن أعداء سوريا بكافة مسمياتهم وألقابهم هم من يتآمر على فلسطين وشعبها، مضيفاً أن من يذبح أطفال اليمن هو من يذبح أطفال فلسطين ويتآمر على القضية الفلسطينية.

بدوره، قال مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون: بالمناسبة هذه أرضنا أرض باركتها السماء لن يعيش فيها إلا الأحرار والشرفاء.

كما توجه المفتي حسون لإسرائيل بالقول: إنكم دفعتم لكل الخونة لتدمير سوريا ولكن نقول لكم ما قاله السيد نصرالله: إننا قادمون.

كذلك أكّد المفتي حسون حرائرنا في السويداء وكل سوريا نقول لهن: الحرة تبقى حرة وأعراضكن ستبقى أمانة في أعناقنا.

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