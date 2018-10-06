وزير إسرائيلي: يجب قتل مطلقي البالونات من غزة على الفور

رام الله - دنيا الوطنحرض وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ضد الفلسطينيين الذين يطلقون البالونات الحارقة من قطاع غزة، ودعا إلى قتل كل من يطلق تلك البالونات على الفوى.وقال بينت: "منذ اليوم الأول للأحداث في قطاع غزة، طالبت في المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي (كابينت) بالرد بقوة أكبر، فهم يطلقون البالونات بشكل يومي تقريبًا".وكان بينت هاجم وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، واتهمه بالخنوع في التعامل مع قطاع غزة، ما دفع الأخير لأن يصف تصريحاته بالغيرة.