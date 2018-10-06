أسامة حمدان: بعض مؤسسات السلطة الفلسطينية تعمل لصالح إسرائيل

رام الله - دنيا الوطناعتبر الدكتور أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، أن "ما يفعله الرئيس محمود عباس، والاحتلال الإسرائيلي بالمقاومة الفلسطينية، وقطاع غزة، شيء واحد بأدوات مختلفة".وقال حمدان، وفق ما نقل عنه موقع (عربي 21): إن ما وصفه بـ "التقاطع بين أبو مازن وإسرائيل في الموقف من المقاومة جدير بالاهتمام فلسطينيًا وإقليميًا ودوليًا"، مضيفًا: "لا يبدو في الأفق حالة من السلوك الوطني الجماعي لدى الرئيس عباس، بقدر ما هو تعبير عن استمرار حالة التسلط".وأكد حمدان، أن "هذه البيئة الاستسلامية هي التي انعقد فيها المجلس الوطني مؤخراً، مما جعل المؤسسات الفلسطينية تعمل لصالح الاحتلال، بدل العمل لصالح الشعب الفلسطيني".على صعيد آخر جدد حمدان تمسك حماس بالمصالحة، لكنه أكد "أن نجاح الجهد المصري لإنهاء الانقسام، مرهون بما سيفعله الرئيس محمود عباس".وقال: "إذ كانت إرادة أبو مازن، أن ينجح الجهد المصري، وهو ما لم يثبته واقعاً وسلوكاً حتى الآن، فإن المصالحة ستتم، لكن حتى الآن لا يوجد ما يدفع للاطمئنان، أنه سيكون معنياً بنجاح الجهد المصري، فالمؤشرات الموجودة حتى الآن سلبية للأسف".