شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: مُجبرون ومُضطرون لتنفيذ ما سيقرره المجلس المركزي نهاية الشهر

الرئيس عباس: مُجبرون ومُضطرون لتنفيذ ما سيقرره المجلس المركزي نهاية الشهر
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن ما يقرره المجلس المركزي، الذي يعقد في نهاية الشهر الجاري، سيتم تنفيذه.

وقال الرئيس عباس، في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، المنعقد في رام الله: اليوم تجتمع مركزية فتح، وغدًا تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ثم يجتمع المجلس الثوري، وأخيرًا هنالك اجتماع مهم للمجلس المركزي نهاية هذا الشهر، متابعًا: مجبرون ومضطرون لتنفيذ ما يقرره المجلس المركزي.

وأضاف أبو مازن: هذا الشهر سنرى ماذا ستقرره القيادات الفلسطينية، كما شكر الدول التي انتخبته رئيسًا لمجموعة دول الـ77+ الصين، مؤكدًا على أهمية التأييد العالمي لمبادرة فلسطين في مجلس الأمن.

وأعرب الرئيس عن تقديره للوعي العالمي، الذي تصدى لقرار وقف تمويل وكالة الغوث الدولية (أونروا)، كما شكر الدول التي واجهت ذلك، وزادت من مساهمتها للوكالة.

 

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