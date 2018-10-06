اعتقال فتى واندلاع مواجهات في كفر قدوم شرق قلقيلية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم السبت، الفتى ليث عبد الرحمن علي (17) عامًا، بعد مداهمة منزله في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي: إن قوات الاحتلال داهمت البلدة، وسط إطلاق الاعيرة "المطاطية" وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين بالاختناق وعولجوا ميدانيا في مركز الإسعاف في البلدة.وأضاف، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحام البلدة.