إدراج المُعارض المصري "خالد علي" في قوائم الممنوعين من السفر

رام الله - دنيا الوطنصدر أمر بإدراج المُعارض المصري خالد علي، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.وقالت وكالة (أنباء الشرق الأوسط الرسمية): إن قاضي التحقيق هشام عبد المجيد أصدر الأمر "لوجود شبهة اتهام" لعلي بالاشتراك مع متهمين في قضية عرفت إعلاميا "بقضية التمويل الأجنبي" في تلقي تمويل من الخارج للإضرار بأمن البلاد.واتهم في القضية التي ترجع لعام 2011 نشطاء في مجال حقوق الإنسان من مصر ودول عربية وأجنبية، لكن علي لم يكن من بينهم.‭‭‭ ‬‬‬وقال: "لم يتم استدعائي للتحقيق في تلك القضية في أي وقت طوال تلك السنوات".