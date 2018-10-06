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جون كيري: مبارك والملك عبد الله طالبونا بضرب إيران

جون كيري: مبارك والملك عبد الله طالبونا بضرب إيران
الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك والعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز
رام الله - دنيا الوطن
ادعى جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي السابق، بأن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالبوا الولايات المتحدة بتوجيه ضربات عسكرية لإيران.

واعتبر كيري، الذي تفاوض عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مع إيران حتى التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني، أن انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق "خطأ كبير" و" سياسة خارجية خطيرة ومدمرة تضع أمتنا تحت التهديد"، وفق قناة (CNN).

وقال كيري: إن انسحاب ترمب جعل الوضع داخل إيران أكثر تعقيدا، وعزز احتمالية نشوب حرب في المنطقة، وضيع على الولايات المتحدة إمكانية مواصلة التفاوض مع إيران حول الملفات الأخرى بعد الاتفاق النووي.

وأوضح كيري أنه بالنسبة للوضع الداخلي في إيران، كان الرئيس حسن روحاني يحاول الاتجاه في مسار مختلف والانفتاح على العالم، وكان المرشد الإيراني علي خامنئي معارضا للمفاوضات مع الولايات المتحدة تماما، واحتاج الأمر إلى جهد دبلوماسي كبير لإقناعه.

وقال كيري: "بدأنا في إحداث بعض التغيير خلف الستار، والتحدث عن كيفية التعامل مع البرنامج الصاروخي الإيراني وحزب الله والوضع في العراق واليمن، وتمكنا من جعلهم يفعلون أشياء بهدوء مثل وقف إطلاق النار عدة مرات في اليمن، وطرحنا عدة مرات مشكلة نقلهم الأسلحة إلى اليمن أو تهديدهم لإسرائيل".

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