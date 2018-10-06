الادعاء التركي يفتح تحقيقًا في اختفاء "جمال خاشقجي"

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (إن.تي.في) بأن "الادعاء التركي فتح تحقيقًا في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى منذ أربعة أيام بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول".وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى ان "السلطات السعودية ستسمح لتركيا بتفتيش القنصلية في اسطنبول بعدما صدرت عن السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة عن اختفائه".ودخل خاشقجي القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثلاثاء، وتؤكد تركيا أنه "ليس هناك أدلة على أنه غادرها في حين تقول الرياض إنه غادر القنصلية في ذات اليوم".