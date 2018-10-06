شاهد: انتصار السيسي تستقبل ميلانيا ترامب في مطار القاهرة

رام الله - دنيا الوطنوصلت ميلانيا قرينة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، في ختام جولة أفريقية، وكان في استقبالها انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري.وتزور ميلانيا ترامب خلال تواجدها بمصر، مناطق أثرية من بينها مبنى المتحف المصري الكبير تحت الإنشاء، وأهرامات الجيزة.يذكر أن ميلانيا بدأت جولة أفريقية قبل نحو أسبوع، شملت ثلاث دول هي كينيا، ومالاوي، وغانا، وتعد مصر الدولة الرابعة والأخيرة في أفريقيا.