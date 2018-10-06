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(هآرتس): اتفاق "مصري- أردني" قد يقضي على حلم إسرائيل

(هآرتس): اتفاق "مصري- أردني" قد يقضي على حلم إسرائيل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) أن جمهورية مصر العربية، تخطط لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن عبر منظومة أنابيب غاز، والتي تطمح إسرائيل، لضخ الغاز عبرها إلى مصر أيضا، ما قد ينسف خطط حكومة تل أبيب، في مجال الطاقة.

وقالت الصحيفة: إن اتفاق الغاز الذي أبرمته مصر والأردن قد يقوض حظوظ حقل (ليفيتان) الإسرائيلي، والذي تنوي إسرائيل تصدير غازه إلى مصر.

وأوضحت (هآرتس)، أن القاهرة ستصدر الغاز الطبيعي إلى الأردن عبر خط أنابيب غاز يمتد عبر سيناء، ما يلقي بظلال الشك على تطلعات تحالف شركات (نوبل إنرجي) الأمريكية و(ديليك دريلينغ) الإسرائيلية لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

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