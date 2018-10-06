شؤون فلسطينية

ملحم: إطلاق مشروع جديد للحد من ازمة الكهرباء بغزة بتكلفة 2.5 مليون دولار

ملحم: إطلاق مشروع جديد للحد من ازمة الكهرباء بغزة بتكلفة 2.5 مليون دولار
خاص دنيا الوطن
أكد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، أن سلطة الطاقة تنفيذ حاليا مشاريع؛ لإعادة تأهيل شبكات الكهرباء في غزة، كاشفاً أن يوم الأربعاء المقبل، سيشهد اطلاق مشروع (الصندوق الدوار)؛ لتمويل الطاقة الشمسية في قطاع غزة، كبديل عن الكهرباء.

وقال ملحم في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "مشروع الصندوق الدوار لتمويل الطاقة الشمسية سيؤدي الى خفض العجز في امدادات الكهرباء في قطاع غزة".

ولفت ملحم الى ان مشروع الصندوق الدوار، بتمويل من الدول المانحة، ومن الحكومة الفلسطينية، منوها في الوقت ذاته إلى أن تكاليف هذا المشروع تبلغ 2.5 مليون دولار.

وبين رئيس سلطة الطاقة، أن هناك مشاريع اخرى خاصة بالقطاع الصحي والمدارس والمؤسسات الحكومية، لافتا إلى أنه سيتم تزودها بالخلايا الشمسية والانارة.

وفي السياق، أوضح ملحم انه سيتم اطلاق المشروع بشكل رسمي يوم الاربعاء المقبل، وبعد ذلك سيكون هناك امكانية للجميع للاستفادة منه.

وكان عصام الدعاليس رئيس الدائرة السياسية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد قال في وقت سابق خلال تغريدة له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "قطر دفعت ثمن الوقود، والـ (UNOPS) استلمت المبلغ، وإسرائيل وافقت على ضخ الوقود لمحطة الكهرباء، والسلطة هددت شركات النقل، وموظفي شركة الكهرباء بالمحاسبة، إذا استقبلوا الوقود وشغلوا المحطة أكثر من أربع ساعات".

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