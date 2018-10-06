الضابطة الجمركية والمخابرات العامة يضبطان معملاً لتصنيع المعسل في بيت لحم





وبعد الحصول على اذن التفتيش من النيابة العامة واثناء البحث والفحص بالمكان تم ضبط كمية من المعسل المصنع الجاهزة( 87) كيلو واصنصان (261) كيلو، وكمية من التمباك الورق و(26) كيلو سكر ، وميزان الكتروني، وبناء عليه تم ايقاف المعمل عن العمل بأمر من النيابة العامة والتحفظ على المضبوطات حسب الأصول وتحويل الملف الى نيابة الجرائم الإقتصادية لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .



رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم الضابطة الجمركية والمخابرات العامة اليوم السبت 6/10/2018 معملاً لتصنيع المعسل في بلدة الدوحة بمحافظة بيت لحم .وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية أنه بناءً على معلومات استخبارية وبمهمةٍ مشتركةٍ مع المخابرات العامة تم ضبط معمل لتصنيع المعسل الممنوع من التداول في بلدة الدوحة بمدينة بيت لحم.