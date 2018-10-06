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شؤون فلسطينية

قيادي حمساوي يتهم السلطة بعرقلة محاولات تحسين أوضاع الكهرباء بغزة

قيادي حمساوي يتهم السلطة بعرقلة محاولات تحسين أوضاع الكهرباء بغزة
رام الله - دنيا الوطن
اتهم عصام الدعليس، نائب رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس، السلطة الفلسطينية، بعرقلة محاولات تحسين إمداد الكهرباء للمواطنين في قطاع غزة.

ونشر الدعليس تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر)، قال فيها: "قطر دفعت ثمن الوقود، والـ (UNOPS) استلمت المبلغ، وإسرائيل وافقت على ضخ الوقود لمحطة الكهرباء، والسلطة هددت شركات النقل، وموظفي شركة الكهرباء بالمحاسبة، إذا استقبلوا الوقود وشغلوا المحطة أكثر من 4 ساعات".

وختم الدعليس تغريدته متسائلًا: "من يُحاصركم يا أهل غزة".

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