قيادي حمساوي يتهم السلطة بعرقلة محاولات تحسين أوضاع الكهرباء بغزة

رام الله - دنيا الوطناتهم عصام الدعليس، نائب رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس، السلطة الفلسطينية، بعرقلة محاولات تحسين إمداد الكهرباء للمواطنين في قطاع غزة.ونشر الدعليس تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر)، قال فيها: "قطر دفعت ثمن الوقود، والـ (UNOPS) استلمت المبلغ، وإسرائيل وافقت على ضخ الوقود لمحطة الكهرباء، والسلطة هددت شركات النقل، وموظفي شركة الكهرباء بالمحاسبة، إذا استقبلوا الوقود وشغلوا المحطة أكثر من 4 ساعات".وختم الدعليس تغريدته متسائلًا: "من يُحاصركم يا أهل غزة".