تدهور الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان رجائي عبد القادر

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان رجائي عبد القادر، وذلك عقب امتناع إدارة معتقل "النقب" عن تحويله لتلقّي جلسات العلاج الكيماوي منذ شهرين.





وأوضح نادي الأسير، أن الأسير عبد القادر، أمهل إدارة المعتقل لعدة أيام لتحويله للعلاج، قبل الشّروع بخطوات احتجاجية.





يذكر أن الأسير رجائي عبد القادر (35 عاماً)، من بلدة دير عمار قضاء رام الله، وقد تمّ الكشف عن إصابته بسرطان الكبد والرئة في بداية شهر آذار‪/‬ مارس العام الحالي، وهو معتقل منذ تاريخ الثاني من كانون الأول‪/‬ ديسمبر 2015، ومحكوم بالسّجن لمدة (45) شهراً.

رام الله - دنيا الوطن