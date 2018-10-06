ليبرمان يُقرر تقليص مساحة الصيد ببحر القطاع من تسعة إلى ستة أميال





وفي السياق، قال ليبرمان: "إذا استمر العنف على السياج الفاصل يوم الجمعة، سيتم كذلك إغلاق (معبر كرم أبو سالم) حتى إشعار آخر".





وقد شهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة مساء أمس الجمعة، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن فعاليات مسيرة العودة، والتي حملت اسم جمعة (الثبات والصمود)، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة 376 آخرين.

قرر أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة من تسعة إلى ستة أميال، وذلك بحجة استمرار موجة العنف في قطاع غزة، بسحب ما جاء على موقع (ريشت كان) الإسرائيلي.