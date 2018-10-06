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بسبب السرطان.. شاهد كيف أصبحت "أسماء الأسد" بوجه شاحب وبلا شعر

بسبب السرطان.. شاهد كيف أصبحت "أسماء الأسد" بوجه شاحب وبلا شعر
السيدة السورية الأولى أسماء الأسد
رام الله - دنيا الوطن
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لسيدة سورية الأولى، أسماء الأسد، بعد نحو شهرين من إعلان إصابتها بسرطان الثدي.


وبدت الأسد في الصورة مرهقة، وقد أعياها المرض، مستعينة بغطاء الرأس، بعد أن تساقط شعرها بفعل العلاج الكيميائي، الذي تتلقاه منذ فترة.

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