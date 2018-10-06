بسبب السرطان.. شاهد كيف أصبحت "أسماء الأسد" بوجه شاحب وبلا شعر





وبدت الأسد في الصورة مرهقة، وقد أعياها المرض، مستعينة بغطاء الرأس، بعد أن تساقط شعرها بفعل العلاج الكيميائي، الذي تتلقاه منذ فترة. وبدت الأسد في الصورة مرهقة، وقد أعياها المرض، مستعينة بغطاء الرأس، بعد أن تساقط شعرها بفعل العلاج الكيميائي، الذي تتلقاه منذ فترة.

رام الله - دنيا الوطنتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لسيدة سورية الأولى، أسماء الأسد، بعد نحو شهرين من إعلان إصابتها بسرطان الثدي.