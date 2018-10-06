تنفيذية المنظمة تعقد اجتماعاً غداً الأحد.. ماذا ستُناقش؟

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ظهر يوم غدٍ الأحد، اجتماعاً في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.وقال صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية، لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، "إن المسألة الرئيسية على جدول أعمال اجتماع التنفيذية، هي وضع الجدول الزمني لتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني بشأن العلاقة مع الإدارة الأميركية، وبشأن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية".وأضاف رأفت: "إن التنفيذية، ستبحث أيضاً التحرك على الصعيد الدولي والمقاومة الشعبية لكل الإجراءات التي تستهدف القدس الشرقية، وتكريس الاحتلال والاستيطان، ومن أجل فك الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ودعم الجهود التي تقوم بها القيادة المصرية من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير، الذي وقع في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي".