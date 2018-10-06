بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.. والد الشهيد مهند الحلبي يكشف التفاصيل

خاص دنيا الوطنتعرض المواطن شفيق الحلبي، والد الشهيد مهند، أمس الجمعة لمحاولة اغتيال في مدينة رام الله، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين."دنيا الوطن" تعرفت على ما جرى مع المواطن شفيق الحلبي، الذي قال: "كنت في انتظار صلاة المغرب، وكنت اقرأ القرآن في المسجد، سمعت صوتاً قوياً، فكرت أنه حجر، من خارج المسجد".وأضاف: "وقفت مكاني، فوجدت رصاصة بجانب قدمي، سمعت صوتاً، وكأن شيئاً عبر من فوق رأسي وارتطم بالحائط".وأشار إلى أن المواطنين تجمهورا بجانبي، وخرجوا خارج المسجد، حتى يروا إذا كان هناك من أطلق النار، ولكن اتضح أنه لم يكن هناك أي أحد.وأكد أنه تم الاتصال بالأجهزة الأمنية، التي جاءت إلى المكان وتابعت الموضوع، لافتاً إلى أنه تم إطلاق النار من مسدس كاتم للصوت.وفي السياق ذاته، قال الحلبي: "كنت جالساً بمفردي في زاوية المسجد"، نافياً في الوقت ذاته، إلقاء القبض على الفاعل حتى اللحظة.