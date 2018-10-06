القوى الوطنية تدعو لحماية موسم الزيتون من اعتداءات المستوطنين

دعت القوى الوطنية والإسلامية، في بيانها اليوم الخميس، الكل الفلسطيني؛ لتكثيف الجهود وحماية موسم الزيتون من اعتداءات المستوطنين، ومناصرة الأسيرات في سجون الاحتلال.





وجاءت دعوات القوى في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، والذي جاء كالتالي:





ياجماهير شعبنا البطل، يا فرسان الانتفاضة والمقاومة الشعبية يا من تتصدون للاحتلال وقطعان المستوطنين الحاقدين، يا جنود فلسطين الأوفياء الماضون على طريق الشهداء الأبرار، حتى النصر والحرية، يا أبطال الصدام المفتوح على نقاط التماس والمواجهة في بيت إيل والمزرعة القبلية والمغير وراس كركر وبوابات المدن، دفاعاً عن الأرض، وتاكيداً على التمسك بالحقوق الوطنية في العودة وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.





إن القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله و البيرة، وهي تتوجه بالتحية للحركة الطلابية، صاحبة التاريخ الطويل وللطواقم الطبية والصحفيين وإلى كل المدافعين عن القيم الإنسانية ومنظومة العدالة الدولية بأسرها في وجه الفاشية الصهيونية، وأداتها دولة دولة الاحتلال، تؤكد أن سياسات التطهير العرقي لن تمر وشعبنا لن يستسلم أمام محاولات فرض الأمر الواقع.





وتدعو القوى وتؤكد على مايلي:





أولاً: اعتبار الأسبوع الجاري أسبوع الحسم لإسناد المرابطين في (الخان الأحمر) رفضاً للتهجير القسري، وتشبثاً بالأرض ومقاومة مشاريع الاستيطان الاستعماري، وتدعو لتكثيف التواجد اليومي والمكوث والمبيت، واعتبار الجمعة يوماً نضالياً للتصدي لمشروع تهجير (الخان الأحمر)، كما تدعو لأوسع مشاركة في المسيرة الأسبوعية الجمعة المقبل في منطقة جبل الريسان غربي رام الله.





ثانياً: رفض واستنكار محاولات الاحتلال فرض أمر واقع في المسجد الأقصى واستمرار تدنيسه، وإقامة الصلوات التلمودية في باحاته، وهو ما ينذر بانفجار الوضع، وحدها دولة الاحتلال من يتحمل المسوؤلية في ظل استهدافها للمقدسات الإسلامية والمسيحية، كما تُحذر القوى من المس بالوضع القائم فيما يتعلق بمؤسسات الأمم المتحدة (أونروا) والإجراءات الاحتلالية لإغلاقها.





ثالثاً: تدعو القوى لحماية موسم الزيتون أمام تصاعد اعتداءات المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، ومهاجمة المزراعين، وتدعو إلى الذهاب بصورة جماعية، والتصدي لأي اعتداء.





رابعاً: تدعو المؤسسات الدولية النسوية والإنسانية للضغط من أجل وقف التعدي الجاري بحق الأسيرات في سجون الاحتلال مع دخول الخطوات النضالية الشهر الثاني على التوالي، كما تدعو لأوسع إسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام.

رام الله - دنيا الوطن