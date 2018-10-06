القسام: استشهاد حامد المصري متأثراً بجراح أصيب بها قبل أيام





ونعت كتائب القسام في تصريح على موقعها الإلكتروني، الشهيد المصري، لافتة إلى أنه من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استشهاد حامد عبد الخالق المصري (31 عاماً) أحد عناصرها، متأثراً بجراح أصيب بها، إثر انهيار نفق للمقاومة الفلسطينية قبل أيام، في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.