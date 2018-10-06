قيادي فتحاوي: تصريحات السنوار دافع لدخول حماس للمنظمة.. الأحمد بالقاهرة ليس للمصالحة

أكد عبد الله عبد الله، عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، أن تصريحات يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، تعكس واقع الحال، لافتاً إلى أنه لم يبق أي شيء يدفع حركة حماس لأن تكون خارج منظمة التحرير.





وبين عبد الله، خلال لقاء له في برنامج "استوديو الوطن"، أن المقابلة جاءت رداً على ما اتخذته حركة حماس خلال الأسبوع الماضي، عندما عقدت المؤتمرات، ووجهت الاتهامات بالخيانة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، فبدلاً من أن تطالب العالم بحقوق الشعب الفلسطيني، توجه له اتهاماً بالخيانة.





وحول ملف المصالحة، وتواجد عزام الأحمد في القاهرة، أوضح عبد الله، أن وجوده هناك لسبب آخر، حيث شارك في اجتماع لجنة فلسطين في البرلمان العربي، وقال: "إما أن تحصل المصالحة الفلسطينية، وإما أن نغلق هذا الملف للأبد".

خاص دنيا الوطنوشدد عبد الله على ضرورة أن تكون المقابلة، مدخل لالتحاق حركة حماس بالصف الوطني، والدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية.