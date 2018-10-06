شؤون فلسطينية

التربية تحتفي بإبداع طالبات مدرسة راهبات الوردية عبر عرض "ميراث الريح"

التربية تحتفي بإبداع طالبات مدرسة راهبات الوردية عبر عرض "ميراث الريح"
رام الله - دنيا الوطن
احتفت وزارة التربية والتعليم العالي، بالعرض الفني، الذي تألقت به طالبات مدرسة راهبات الوردية، تحت عنوان (ميراث الريح) في مسرح الهلال الأحمر بالبيرة، وذلك برعاية وحضور وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، ومدير (يونسكو) في فلسطين لودوفيكو كلابي، والأمين العام للاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، ومديرة مدرسة راهبات الوردية سير لوسي روسرا، والطاقم المشرف على المدرسة، وأسرة وزارة التربية والتعليم العالي من الوزارة والمديريات.

وطرزّت طالبات المدرسة العرض بنقش الإبداع في لوحات فنية تراثية تكاملت فيها الفكرة بالأداء السلس، ليخرج العرض في حلّة عكست لوحة زاهية من لوحات الإبداع الطلابي، إذ أشاد الحضور بالعرض الحامل في طياته معاني التشبث بالقيم التي تؤصل الإبداع المقدسي في أروع تجلياته.

وتضمن العرض الذي تواصل على مدار ساعتين؛ مزيجاً من الدبكات الشعبية والمقاطع المسرحية والوصلات الغنائية التراثية، لتتكامل هذه المحاور كلها من خلال عرض (ميراث الريح) الذي غلفته الألحان والكلمات التي تجسّد أصالة الرسالة التي تحملها المدرسة، وفاءً للقدس وللقيم الوطنية، ويقدّم رؤية فنيّة بريئة براءة الطالبات الحالمات بالمستقبل الحر المشرق.

وكان العرض، افتتح بكلمة من مديرة المدرسة، أشادت فيها بإسناد الوزير صيدم لمدارس القدس، مؤكدةً أن المدرسة ماضية قُدماً بالاهتمام بالنشاطات التي تعزز الهوية الوطنية، جنباً إلى جنب مع الرسالة الأكاديمية، مذكرّةً بأن حصول الطالبة لما الداودي، ابنة المدرسة، العام الماضي على المركز الأول على مستوى الوطن في الفرع العلمي يفرض على المدرسة مزيداً من الجهد النوعي للإبقاء على هذا التميز.

وسبق الحفل تكريم متبادل من الوزير صيدم لإدارة المدرسة، ومن إدارة المدرسة للوزير صيدم.

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