شؤون فلسطينية

شعث: استراتيجية الرئيس تتمثل بانتخابات عامة توصلنا إلى حكومة وحدة وطنية

شعث: استراتيجية الرئيس تتمثل بانتخابات عامة توصلنا إلى حكومة وحدة وطنية
الرئيس محمود عباس
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
 أكد الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، أن استراتيجية الرئيس محمود عباس، في الوقت الحالي، تنصب نحو الذهاب إلى وحدة وطنية فلسطينية، توصلنا إلى شراكة حقيقية وكاملة، موضحًا أن الرئيس لم ينفك، أو ييأس من ذلك، رغم المحاولات الكثيرة لاستعادة الوحدة.

وقال شعث لـ"دنيا الوطن": هذه الاستراتيجية، تذهب بنا إلى انتخابات عامة، يعطي من خلالها الشعب الفلسطيني النسب إلى الفصائل، وعبر هذه النسب يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومجلس تشريعي يمثل الجميع، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية يعمل بها أبو مازن منذ زمن، ولا يزال متمسكاً بها، لعلمه بأولوية الوحدة والشراكة على أي نضال آخر.

وأضاف: الرئيس يعي تمامًا أخطار أن نبقى منقسمين، ويوجد هناك محاولات حقيقية للم الشمل الفلسطيني، وكسر الهوة، وأيضًا العمل مع جمهورية مصر العربية، من أجل إنهاء 12 عامًا من الفرقة، لافتًا إلى أن تحقيق الوحدة الوطنية، أمر ضروري لتنفيذ أي حراك دولي، إذا ما أردت أن تمثل كل الشعب الفلسطيني.

وأوضح شعث، أن مصر ليست مع طرف على الآخر، فمن يقول إن القاهرة مرة مع فتح، ومرة أخرى مع حماس، هذا غير صحيح بالمرة، القيادة المصرية من مصلحتها إنهاء الانقسام، وهي تعمل على إطار الوساطة، وليس الحكم أو أنها طرف.

وذكر أن عناصر خارجية، تلعب أدوارًا تخريبية هي سبب منع التوصل إلى إنهاء الانقسام، فهنالك دول تزداد أعدادها كي ترسخ الانقسام بين فتح وحماس، داعيًا لمواجهة تلك العناصر ومنعها من التدخل في شؤون الفلسطينيين الداخلية، وأكبر رد يكون عبر التلاقي، وتفعيل الشراكة الوطنية، وإنهاء الانقسام.

في سياق آخر، اعتبر شعث، أن حماية الشعب الفلسطيني عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، لن يتم خلال أيام، بل تنفيذ القرار يحتاج إلى المزيد من الوقت، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بموعده، وإنما فقط الحالة الوحيدة التي يمكن أن يتم من خلالها البدء بتنفيذ القرار، وإرسال قوة عسكرية دولية للأراضي الفلسطينية، يكون عبر مجلس الأمن، وهذا صعب جدًا بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (فيتو)، وبالتالي سيسقط مشروع القرار في كل مرة، مستدركًا: رغم ذلك نحن في القيادة الفلسطينية، لا زلنا مصممين على جلب تلك القوات لفلسطين من أجل حماية الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

القسام: استشهاد حامد المصري متأثراً بجراح أصيب بها قبل أيام

القسام: استشهاد حامد المصري متأثراً بجراح أصيب بها قبل أيام

قيادي فتحاوي: تصريحات السنوار دافع لدخول حماس للمنظمة.. الأحمد بالقاهرة ليس للمصالحة

قيادي فتحاوي: تصريحات السنوار دافع لدخول حماس للمنظمة.. الأحمد بالقاهرة ليس للمصالحة

التربية تحتفي بإبداع طالبات مدرسة راهبات الوردية عبر عرض &#34;ميراث الريح&#34;

التربية تحتفي بإبداع طالبات مدرسة راهبات الوردية عبر عرض "ميراث الريح"

ماذا بعد حوار السنوار الأخير؟

ماذا بعد حوار السنوار الأخير؟

هدده الجندي الإسرائيلي بالميكرفون &#34;حطخك&#34;..&#34;فارس السرساوي&#34;سُمي تيمناً بشهيد فلحقه وهذا آخر ما تمتم به

هدده الجندي الإسرائيلي بالميكرفون "حطخك".."فارس السرساوي"سُمي تيمناً بشهيد فلحقه وهذا آخر ما تمتم به

الرئيس عباس للسيسي: مصر أول الداعمين بكل السبل لشعبنا ونضاله

الرئيس عباس للسيسي: مصر أول الداعمين بكل السبل لشعبنا ونضاله

هآرتس: ترامب يوقع قانوناً يُنهي المساعدات المالية لأجهزة الأمن الفلسطينية

هآرتس: ترامب يوقع قانوناً يُنهي المساعدات المالية لأجهزة الأمن الفلسطينية

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقيْن قبالة بحر السودانية

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقيْن قبالة بحر السودانية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

التربية تحتفي بإبداع طالبات مدرسة راهبات الوردية عبر عرض &#34;ميراث الريح&#34;

التربية تحتفي بإبداع طالبات مدرسة راهبات الوردية عبر عرض "ميراث الريح"

الرئيس عباس للسيسي: مصر أول الداعمين بكل السبل لشعبنا ونضاله

الرئيس عباس للسيسي: مصر أول الداعمين بكل السبل لشعبنا ونضاله

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقيْن قبالة بحر السودانية

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقيْن قبالة بحر السودانية

اللواء المصري: لا أؤيد تطبيق قرارات المركزي هذا العام

اللواء المصري: لا أؤيد تطبيق قرارات المركزي هذا العام

الرجوب: اللغة التي تحدث بها السنوار تتناقض مع أسلوب حركة حماس

الرجوب: اللغة التي تحدث بها السنوار تتناقض مع أسلوب حركة حماس

مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لبلدة عزون

مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لبلدة عزون

ضبط 2000 لتر سولار مهرب ومغشوش داخل مركبة شمال مدينة رام الله

ضبط 2000 لتر سولار مهرب ومغشوش داخل مركبة شمال مدينة رام الله

معبر الكرامة يعمل اليوم من 8 وحتى 10:30 صباحاً

معبر الكرامة يعمل اليوم من 8 وحتى 10:30 صباحاً

منوعات

بعد عارضة الأزياء.. راقصة شرقية &#34;قاصر&#34; تتهم رونالدو بممارسة العلاقة الحميمية معها

بعد عارضة الأزياء.. راقصة شرقية "قاصر" تتهم رونالدو بممارسة العلاقة الحميمية معها

ما حقيقة زواج ميرفت أمين للمرة السابعة؟

ما حقيقة زواج ميرفت أمين للمرة السابعة؟

فيديو: تعرفوا على ملكة جمال مصر الجديدة &#34;ريم رأفت&#34;

فيديو: تعرفوا على ملكة جمال مصر الجديدة "ريم رأفت"

اليسا تعلن اعتزالها..وهذا ما طلبته من جمهورها

اليسا تعلن اعتزالها..وهذا ما طلبته من جمهورها

بعد إصابته بالسرطان.. تعرَّف على وصية فاروق الفيشاوي لنجله

بعد إصابته بالسرطان.. تعرَّف على وصية فاروق الفيشاوي لنجله

فيديو: نجمة خليجية تكشف إجهاضها من زوجها: &#34;الله ما يبيلي طفل منه&#34;

فيديو: نجمة خليجية تكشف إجهاضها من زوجها: "الله ما يبيلي طفل منه"

بعد اتهامه بالتحرش بها... هل وقعت درة في حب هذا النجم

بعد اتهامه بالتحرش بها... هل وقعت درة في حب هذا النجم

أغرب وصية لفنانة مصرية: شيعوا جثماني من &#34;سلم الخدم&#34;

أغرب وصية لفنانة مصرية: شيعوا جثماني من "سلم الخدم"

جوني ديب ينكر ضرب طليقته &#34;أمبر هيرد&#34;.. لا أفعل أشياء غبية

جوني ديب ينكر ضرب طليقته "أمبر هيرد".. لا أفعل أشياء غبية

فيديو: فيفي عبده ترقص في الصحراء بإطلالة جريئة.. والجمهور ينقسم حولها

فيديو: فيفي عبده ترقص في الصحراء بإطلالة جريئة.. والجمهور ينقسم حولها

عربي

دول خليجية تُودع مليار دولار في البنك المركزي الأردني

دول خليجية تُودع مليار دولار في البنك المركزي الأردني

مصر تُشدد إجراءات الحصول على التأشيرة لسياح هذه الدول

مصر تُشدد إجراءات الحصول على التأشيرة لسياح هذه الدول

جريمة حوثية جديدة.. مقتل امرأة وإصابة العديد بقصف مخيم للنازحين بالحديدة

جريمة حوثية جديدة.. مقتل امرأة وإصابة العديد بقصف مخيم للنازحين بالحديدة

مسلحون مجهولون يغتالون عضوا في حزب (الإصلاح) جنوب اليمن

مسلحون مجهولون يغتالون عضوا في حزب (الإصلاح) جنوب اليمن