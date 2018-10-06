مباشر | ماذا بعد حوار قائد حماس (يحيى السنوار) ؟

شؤون فلسطينية

هذا آخر ما تمتم به.."فارس السرساوي" سُمي تيمناً بشهيد قسامي فلحقه بعد 14 عاماً

خاص دنيا الوطن
أصبح الغزيون يشعرون بالقلق من اقتراب يوم الجمعة، رغم أنه الإجازة الأسبوعية والروحانية التي ينتظرها الجميع، لكنها أصبحت في غزة يوماً للموت والدماء والإصابات الخطيرة، وذلك منذ بدأت مسيرات العودة قبل 7 أشهر من الآن.

وفي كل جمعة، يرحل قمر أو أكثر، ويتصدر المشهد قصة جديدة، مأساة جديدة تعيشها عائلة فلسطينية برحيل "غالٍ" آخر، وكان "فارس السرساوي" بطل هذه الجمعة.

ترجل "الفارس" ذو الـ (12 عاماً) عن في مشهد مهيب عن فرسه، اختصرت تلك الرصاصة التي اخترقت صدره حياة لم تكن بحياة منذ ولادته.

شكلت صورة "فارس" وبراءة وجهه صدمة أمام كل من شاهده، خاصة أن "جنود الميدان" من الإعلاميين، وثقوا وفاته من بداية إصابته مروراً بإسعافه انتهاء برحيله ووداع عائلته له.

  



من ينظر إلى وجه فارس ونظرته بعد إصابته يلمس الرعب في عينيه، ربما لا يريد الموت قبل أن يرى الكهرباء 24 ساعة كما سمع من عائلته عنها ولم يصدق، فهو من مواليد عام 2006، ذلك العام المشؤوم الذي استفتحت به غزة أولى حروبها، وارتقى أكثر من 1400 شهيد، وكان "فارس" طفلاً في المهد.

  


حتى اسمه، اكتسبه "فارس" من شهيد قسامي من عائلته، حيث استشهد "فارس سعدي السرساوي" أحد مجاهدي كتائب عز الدين القسام بقذائف إسرائيلية على موقعهم الكشفي، وبعد عام رُزقت العائلة بمولود جديد، أطلقوا عليه اسم "فارس" ليلحق به بعد 14 عاماً.

كبر "فارس" في غزة المُحاصرة، والتي يزيد حصارها يوماً بعد يوم، كبر في ظل تمزق سياسي سمع من الكبار أن اسمه "انقسام"، أصبح عمره 6 سنوات، حرب جديدة، 112 شهيداً، إصابات مُرعبة، أصوات صواريخ تفوق القدرة البشرية، أهذه هي الحياة الطبيعية؟

كبر فارس وأصبح عمره 8 سنوات، حرب أخرى، عدد الشهداء أكبر، 1800 شهيد، وما زال فارس حياً يُراقب، أهذه الحياة التي كان يركل داخل أحشاء والداته ليراها؟

ذهب "فارس" إلى الحدود، أخبروه أنها بداية الأمل، أخبروه أنها ستكسر الحصار، وسيرى الكهرباء 24 ساعة، والتي كانت ضرب من الخيال بالنسبة له، أخبروه أنه سيُسافر ويرى العالم، أخبروه أنه لو أُصيب سيخرج للعلاج، وسيعود بخير، أخبروه أنه سيرى القدس وكافة مُدن فلسطين، فخرج لمسيرات "العودة"، ولكنه لم يعد!

صورة "فارس" صدمت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودعاهم للتساؤل، كيف استطاع جندي إسرائيلي، أن يقتل هذا الوجه البريء بسهولة وبدم بارد؟

  


 أما نظرة الخوف التي اعتلت وجهه قبل استشهاده بلحظات، فكانت حديث النشطاء، لكن يبدو أن "فارس" يعلم مصيره، فقد كشف الإعلامي أمجد حلس، والذي كان متواجداً بالقرب من "فارس" أن الأخير كان يردد الشهادة أثناء إسعافه، وقال حلس عبر صفحته: "رحم الله الشهيد الطفل فارس السرساوي.. الذي استشهد أمامنا، وخلال محاولة إسعافه كان يردد الشهادة".

ورغم أن الجمعة التي استشهد بها "فارس" أُطلق عليها جمعة "الثبات والصمود"، إلا أن عائلته لا يمكنها الثبات، وجدته التي عرفت المعنى الحقيقي للمثل القائل "ما أعز من الولد، إلا ولد الولد" فقدت هذا العزيز الذي أحبته أكثر من روحها، ورصدت عدسة "دنيا الوطن"، لحظة وداعها المؤثرة له.



 


 
وها قد أتت شمس اليوم لتُنذرنا بنهار جديد، لكنه عتمة في قلوب زملاء "فارس"، عتمة قد لا يمحوها أي نهار، وقد استُبدل جسد فارس وروحه بأكاليل من الورود تحمل اسمه، وتكتب نهاية طفل لم ير الحياة الحقيقية بعد.




أخبار ذات صلة

الرئيس عباس للسيسي: مصر أول الداعمين بكل السبل لشعبنا ونضاله

الرئيس عباس للسيسي: مصر أول الداعمين بكل السبل لشعبنا ونضاله

هآرتس: ترامب يوقع قانوناً يُنهي المساعدات المالية لأجهزة الأمن الفلسطينية

هآرتس: ترامب يوقع قانوناً يُنهي المساعدات المالية لأجهزة الأمن الفلسطينية

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقيْن قبالة بحر السودانية

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقيْن قبالة بحر السودانية

اللواء المصري: لا أؤيد تطبيق قرارات المركزي هذا العام

اللواء المصري: لا أؤيد تطبيق قرارات المركزي هذا العام

الرجوب: اللغة التي تحدث بها السنوار تتناقض مع أسلوب حركة حماس

الرجوب: اللغة التي تحدث بها السنوار تتناقض مع أسلوب حركة حماس

مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لبلدة عزون

مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لبلدة عزون

حماس تُعلّق على مبادرة الأمين العام للجهاد الإسلامي للمصالحة

حماس تُعلّق على مبادرة الأمين العام للجهاد الإسلامي للمصالحة

ضبط 2000 لتر سولار مهرب ومغشوش داخل مركبة شمال مدينة رام الله

ضبط 2000 لتر سولار مهرب ومغشوش داخل مركبة شمال مدينة رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

هذا آخر ما تمتم به..&#34;فارس السرساوي&#34; سُمي تيمناً بشهيد قسامي فلحقه بعد 14 عاماً

هذا آخر ما تمتم به.."فارس السرساوي" سُمي تيمناً بشهيد قسامي فلحقه بعد 14 عاماً

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقيْن قبالة بحر السودانية

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقيْن قبالة بحر السودانية

الرجوب: اللغة التي تحدث بها السنوار تتناقض مع أسلوب حركة حماس

الرجوب: اللغة التي تحدث بها السنوار تتناقض مع أسلوب حركة حماس

مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لبلدة عزون

مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لبلدة عزون

ضبط 2000 لتر سولار مهرب ومغشوش داخل مركبة شمال مدينة رام الله

ضبط 2000 لتر سولار مهرب ومغشوش داخل مركبة شمال مدينة رام الله

معبر الكرامة يعمل اليوم من 8 وحتى 10:30 صباحاً

معبر الكرامة يعمل اليوم من 8 وحتى 10:30 صباحاً

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

السبت: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً وحار نسبياًُ

السبت: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً وحار نسبياًُ

منوعات

فيديو: تعرفوا على ملكة جمال مصر الجديدة &#34;ريم رأفت&#34;

فيديو: تعرفوا على ملكة جمال مصر الجديدة "ريم رأفت"

اليسا تعلن اعتزالها..وهذا ما طلبته من جمهورها

اليسا تعلن اعتزالها..وهذا ما طلبته من جمهورها

بعد إصابته بالسرطان.. تعرَّف على وصية فاروق الفيشاوي لنجله

بعد إصابته بالسرطان.. تعرَّف على وصية فاروق الفيشاوي لنجله

فيديو: نجمة خليجية تكشف إجهاضها من زوجها: &#34;الله ما يبيلي طفل منه&#34;

فيديو: نجمة خليجية تكشف إجهاضها من زوجها: "الله ما يبيلي طفل منه"

بعد اتهامه بالتحرش بها... هل وقعت درة في حب هذا النجم

بعد اتهامه بالتحرش بها... هل وقعت درة في حب هذا النجم

أغرب وصية لفنانة مصرية: شيعوا جثماني من &#34;سلم الخدم&#34;

أغرب وصية لفنانة مصرية: شيعوا جثماني من "سلم الخدم"

جوني ديب ينكر ضرب طليقته &#34;أمبر هيرد&#34;.. لا أفعل أشياء غبية

جوني ديب ينكر ضرب طليقته "أمبر هيرد".. لا أفعل أشياء غبية

فيديو: فيفي عبده ترقص في الصحراء بإطلالة جريئة.. والجمهور ينقسم حولها

فيديو: فيفي عبده ترقص في الصحراء بإطلالة جريئة.. والجمهور ينقسم حولها

فيديو: هذا الموقف وضع سوزان نجم الدين في موقف محرج جداً

فيديو: هذا الموقف وضع سوزان نجم الدين في موقف محرج جداً

فيديو:بسبب مشهد جريء.. إنتقادات كبيرة لمسلسل التركي &#34;أخبرهم ايها البحر الأسود&#34;

فيديو:بسبب مشهد جريء.. إنتقادات كبيرة لمسلسل التركي "أخبرهم ايها البحر الأسود"

عربي

دول خليجية تُودع مليار دولار في البنك المركزي الأردني

دول خليجية تُودع مليار دولار في البنك المركزي الأردني

مصر تُشدد إجراءات الحصول على التأشيرة لسياح هذه الدول

مصر تُشدد إجراءات الحصول على التأشيرة لسياح هذه الدول

جريمة حوثية جديدة.. مقتل امرأة وإصابة العديد بقصف مخيم للنازحين بالحديدة

جريمة حوثية جديدة.. مقتل امرأة وإصابة العديد بقصف مخيم للنازحين بالحديدة

مسلحون مجهولون يغتالون عضوا في حزب (الإصلاح) جنوب اليمن

مسلحون مجهولون يغتالون عضوا في حزب (الإصلاح) جنوب اليمن