هذا آخر ما تمتم به.."فارس السرساوي" سُمي تيمناً بشهيد قسامي فلحقه بعد 14 عاماً













وها قد أتت شمس اليوم لتُنذرنا بنهار جديد، لكنه عتمة في قلوب زملاء "فارس"، عتمة قد لا يمحوها أي نهار، وقد استُبدل جسد فارس وروحه بأكاليل من الورود تحمل اسمه، وتكتب نهاية طفل لم ير الحياة الحقيقية بعد.







وها قد أتت شمس اليوم لتُنذرنا بنهار جديد، لكنه عتمة في قلوب زملاء "فارس"، عتمة قد لا يمحوها أي نهار، وقد استُبدل جسد فارس وروحه بأكاليل من الورود تحمل اسمه، وتكتب نهاية طفل لم ير الحياة الحقيقية بعد.

أصبح الغزيون يشعرون بالقلق من اقتراب يوم الجمعة، رغم أنه الإجازة الأسبوعية والروحانية التي ينتظرها الجميع، لكنها أصبحت في غزة يوماً للموت والدماء والإصابات الخطيرة، وذلك منذ بدأت مسيرات العودة قبل 7 أشهر من الآن.وفي كل جمعة، يرحل قمر أو أكثر، ويتصدر المشهد قصة جديدة، مأساة جديدة تعيشها عائلة فلسطينية برحيل "غالٍ" آخر، وكان "فارس السرساوي" بطل هذه الجمعة.ترجل "الفارس" ذو الـ (12 عاماً) عن في مشهد مهيب عن فرسه، اختصرت تلك الرصاصة التي اخترقت صدره حياة لم تكن بحياة منذ ولادته.شكلت صورة "فارس" وبراءة وجهه صدمة أمام كل من شاهده، خاصة أن "جنود الميدان" من الإعلاميين، وثقوا وفاته من بداية إصابته مروراً بإسعافه انتهاء برحيله ووداع عائلته له.من ينظر إلى وجه فارس ونظرته بعد إصابته يلمس الرعب في عينيه، ربما لا يريد الموت قبل أن يرى الكهرباء 24 ساعة كما سمع من عائلته عنها ولم يصدق، فهو من مواليد عام 2006، ذلك العام المشؤوم الذي استفتحت به غزة أولى حروبها، وارتقى أكثر من 1400 شهيد، وكان "فارس" طفلاً في المهد.حتى اسمه، اكتسبه "فارس" من شهيد قسامي من عائلته، حيث استشهد "فارس سعدي السرساوي" أحد مجاهدي كتائب عز الدين القسام بقذائف إسرائيلية على موقعهم الكشفي، وبعد عام رُزقت العائلة بمولود جديد، أطلقوا عليه اسم "فارس" ليلحق به بعد 14 عاماً.كبر "فارس" في غزة المُحاصرة، والتي يزيد حصارها يوماً بعد يوم، كبر في ظل تمزق سياسي سمع من الكبار أن اسمه "انقسام"، أصبح عمره 6 سنوات، حرب جديدة، 112 شهيداً، إصابات مُرعبة، أصوات صواريخ تفوق القدرة البشرية، أهذه هي الحياة الطبيعية؟كبر فارس وأصبح عمره 8 سنوات، حرب أخرى، عدد الشهداء أكبر، 1800 شهيد، وما زال فارس حياً يُراقب، أهذه الحياة التي كان يركل داخل أحشاء والداته ليراها؟ذهب "فارس" إلى الحدود، أخبروه أنها بداية الأمل، أخبروه أنها ستكسر الحصار، وسيرى الكهرباء 24 ساعة، والتي كانت ضرب من الخيال بالنسبة له، أخبروه أنه سيُسافر ويرى العالم، أخبروه أنه لو أُصيب سيخرج للعلاج، وسيعود بخير، أخبروه أنه سيرى القدس وكافة مُدن فلسطين، فخرج لمسيرات "العودة"، ولكنه لم يعد!صورة "فارس" صدمت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودعاهم للتساؤل، كيف استطاع جندي إسرائيلي، أن يقتل هذا الوجه البريء بسهولة وبدم بارد؟أما نظرة الخوف التي اعتلت وجهه قبل استشهاده بلحظات، فكانت حديث النشطاء، لكن يبدو أن "فارس" يعلم مصيره، فقد كشف الإعلامي أمجد حلس، والذي كان متواجداً بالقرب من "فارس" أن الأخير كان يردد الشهادة أثناء إسعافه، وقال حلس عبر صفحته: "رحم الله الشهيد الطفل فارس السرساوي.. الذي استشهد أمامنا، وخلال محاولة إسعافه كان يردد الشهادة".ورغم أن الجمعة التي استشهد بها "فارس" أُطلق عليها جمعة "الثبات والصمود"، إلا أن عائلته لا يمكنها الثبات، وجدته التي عرفت المعنى الحقيقي للمثل القائل "ما أعز من الولد، إلا ولد الولد" فقدت هذا العزيز الذي أحبته أكثر من روحها، ورصدت عدسة "دنيا الوطن"، لحظة وداعها المؤثرة له.