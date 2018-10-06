الرئيس عباس للسيسي: مصر أول الداعمين بكل السبل لشعبنا ونضاله

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.وقال الرئيس عباس، في برقية التهنئة: "بمناسبة احتفالكم بالذكرى الخامسة والأربعين لذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، يطيب لنا أن نرفع لفخامتكم ومن خلالكم لشعب مصر الشقيق بأحر التهاني القلبية، معربين عن تقديرنا الكبير للتضحيات الغالية التي قدمها شعب مصر وجيشها العظيم في سبيل تحرير أرضه وانتصاره على العدوان، وخدمة قضايا أمتنا العادلة، وفي مقدمتها قضية فلسطين، التي كانت مصر دوماً أول الملبين والداعمين بكل السبل لشعبنا ولنضاله ومن أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.وأضاف الرئيس: "نشارككم احتفالكم بهذه المناسبة العزيزة، وندعو الله تعالى أن يعيدها عليكم بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، واثقين من قدرتكم وشعبكم على مواجهة التحديات الراهنة، وتجاوز هذه المرحلة، واجتثاث بؤر الفتن والإرهاب لتبقى مصر دوماً قوية عزيزة شامخة، تمارس دورها الريادي تجاه قضايا أمتنا".