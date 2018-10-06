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دول خليجية تُودع مليار دولار في البنك المركزي الأردني

دول خليجية تُودع مليار دولار في البنك المركزي الأردني
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر حكومي أردني: "إن السعودية والكويت والإمارات أودعت ما يزيد على مليار دولار في البنك المركزي الأردني"، وفق ما أفادت به (رويترز) الخميس.

وتعهدت تلك الدول حسب المصدر، بدعم الميزانية بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات، بحسب ما جاء على موقع قناة (الحرة).

وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة قيمتها مليارين ونصف المليار دولار لمساندة اقتصاد المملكة، الذي يواجه صعوبات.

وقال المصدر: إن اتفاقاً سيوقع في وقت لاحق الخميس، سيعلن تفاصيل الحزمة التي تعهدت الدول الثلاث بها في حزيران/ يونيو الماضي؛ لمساعدة الأردن في تنفيذ إجراءات تقشفية، أثارت احتجاجات كبيرة.

وتتضمن الحزمة أيضاً ضمانات ائتمان بقيمة 600 مليون دولار تقدمها الدول الخليجية، ستساعد الأردن على تدبير ائتمان بسعر رخيص من البنك الدولي، وتمويل آخر لمشاريع ضرورية للبنية التحتية.

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