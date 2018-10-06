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شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقيْن قبالة بحر السودانية

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقيْن قبالة بحر السودانية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، صيادين شقيقين قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن بحرية الاحتلال، حاصرت عدداً من مراكب الصيادين، وفتحت خراطيم المياه صوبها، قبل أن تعتقل الصيادين الشقيقين صفوت ورفعت زايد من على متن مركبهما في بحر منطقة السودانية، وهما على بعد ميلين بحري.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف الصيادين ومراكبهم بإطلاق النار عليهم واعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم في بحر قطاع غزة.

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