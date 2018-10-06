مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لبلدة عزون

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، بلدة عزون شرق قلقيلية، وسط مواجهات واعتداءات على المواطنين.وقالت مصادر محلية: إن المواجهات اندلعت عقب إغلاق قوات الاحتلال لمدخل البلدة، ومنع حركة الدخول والخروج منها.وبينت، أن الشبان ردوا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على دوريات الاحتلال، فيما أصيب مواطنون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال صوبهم.