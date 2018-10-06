حماس تُعلّق على مبادرة الأمين العام للجهاد الإسلامي للمصالحة

رام الله - دنيا الوطن

علق عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، خليلي الحية، على مبادرة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، قائلاً، إنها مهمة جداً، وتكمل مبادرة الأمين العام السابق، رمضان عبد الله شلح.





وقال الحية، خلال مشاركته بمسيرات العودة، أمس الجمعة: "نتمنى من كل الفصائل أن تضع مبادرة الأخ أبو طارق النخالة، نصب أعينهم وهي خطوة مهمة".



يذكر، أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، طرح مبادرة من خمس نقاط أساسية وهي:1. اعتبار المصالحة أولوية وطنية في صراعنا مع العدو وهي مفتاحٌ لتجاوز الخلافات والصراعات داخل المجتمع الفلسطيني.2. استرداد المصالحة الوطنية لصالح الكل الفلسطيني، فجميع الشعب الفلسطيني ضحية لهذا الخلاف.3. ندعو فوراً إلى لقاء اللجنة التحضيرية التي التقت في بيروت بتاريخ (10 كانون الثاني/ يناير 2017) ومثلت الكل الفلسطيني إلى لقاء في القاهرة، والشروع في معالجة كل الخلافات والتباينات بيننا، وأن نبني على القرارات التي اتخذتها في حينه.4. التأكيد من قبل قوى المقاومة بأن التهدئة لن تلزمنا بعدم الدفاع عن شعبنا، ولن نذهب بها إلى اتفاقيات سياسية مع العدو، وإننا فقط نبحث مع الأخوة في مصر سبل إنهاء الحصار عن شعبنا وهي خيارٌ من موقع المسؤولية الوطنية، وليس من موقع الضعف الميداني، فتلك مسؤولية يجب أن نعمل جميعاً ومن دون استثناء على إنهاء الحصار الظالم وهذه العقوبات غير المبررة التي أتت في سياق لي الأذرع ومكاسرة الإخوة.5. أن يلتزم الجميع بتطوير سبل المقاومة بكافة أشكالها وبحسب ما هو ممكن في الضفة والقدس من أجل مواجهة ما يُسمونه (صفقة القرن) والتي هي الإخراج الحديث لتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية، وإنهاء حقوقنا إلى الأبد.