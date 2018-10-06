العالول يكشف ملفات اللجنة المركزية الليلة.. محتوى لقاء السنوار مختلف عن موقف حماس



وبين العالول خلال لقاء له عبر إذاعة (صوت فلسطين)، أن اجتماع اللجنة المركزيةـ سكون الليلة، وسيناقش العديد من الملفات، على رأسها آخر الاتصالات والتحركات السياسية لما له علاقة بخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، وتسليط الضوء على ردود الفعل لهذا الخطاب.



وأشار العالول إلى أن جلسة المجلس المركزي المقبل ليس لاتخاذ القرارات، وإنما لوضع آلية لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني، بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا الداخلية، والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي قرية (الخان الأحمر)، بالإضافة إلى مناقشة زيارة وفد حركة فتح الأخيرة إلى القاهرة.



وفي السياق، أكد العالول، أن التحركات التي تجريها الإدارة الأمريكية، تهدف للمزيد من الضغط على القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس؛ لتطويع القيادة، لافتاً إلى أن موقف القيادة الفلسطينية والرئيس، رافض تماماً لكل ما تطرحه الإدارة.



وقال: "كل التحركات تهدف إلى المزيد من الضغط على القيادة؛ لتقدم التنازلات، فمن الواضح أن موقف القيادة كلما تعرضت للضغوط كلما ازدادت صلابة".



وفي السياق ذاته، أوضح نائب رئيس حركة فتح، أن قطع المساعدات عن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وإزاحة القدس والاستطيان، هي مخطط أمريكي، يهدف إلى إلغاء القضايا الفلسطينية الأساسية، حيث قال: "موقفنا ثابت وواضح، وإرادتنا قوية لرفض هذه المخططات ومقاومتها".



وفي سياق آخر، علق العالول على مقابلة السنوار الأخيرة، قائلاً: "المهم في المقابلة هو المحتوى، فقد كان شيئاً مختلفاً عما تنادي به حركة حماس في الفترة الماضية".

رام الله - دنيا الوطنأكد محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، أن هناك مجموعة من الاجتماعات، سواء على مستوى اللجنة المركزية أو التنفيذية أو المجلس الثوري؛ لبحث كل الملفات المطروحة، وللإعداد لجلسة المجلس المركزي المقبلة.