معبر الكرامة يعمل اليوم من 8 وحتى 10:30 صباحاً

من المقرر ان يعمل معبر الكرامة، اليوم السبت، من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 10:30 صباحاُ وفي كلا الاتجاهين.





كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.





هذا وأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 2454 مسافر في كلا الاتجاهين أمس الجمعة، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي:-





مغادرين : 1065 مسافر

قادمين : 1389 مسافر

مرجعين : 6 مسافر

رام الله - دنيا الوطن